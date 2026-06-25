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影／小穿山甲六成死亡來自遊蕩犬攻擊 動保團體呼籲政府重視

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
為野生動物而走行動聯盟等民間團體舉行記者會，呼籲重視野生動物淺山棲地長期面臨遊蕩犬造成的生態威脅。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟等民間團體舉行記者會，呼籲重視野生動物淺山棲地長期面臨遊蕩犬造成的生態威脅。記者邱德祥／攝影

兩隻剛離巢、開始探索新棲地的小穿山甲，在同一天被發現遭遊蕩犬攻擊死亡。為野生動物而走行動聯盟等民間團體今天在立法院舉行「小穿山甲六成死亡記者會」，為小穿山甲請命，動保團體呼籲龍崎丟狗事件凸顯生態熱區需要跨縣市治理。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所孫敬閔助理教授團隊與高雄市馬頭山自然人文協會長期追縱的穿山甲個體「花生」與「阿喬」，分別於今年4月及5月裝設發報器進行監測。然而6月20日研究團隊發現個體訊號異常，經深入密林搜尋後確認皆已死亡。根據遺體狀況與現場痕跡判斷，兩集穿山甲是分別遭受遊蕩犬攻擊致死。

研究團隊表示自2022年至今，在台南、高雄山區追蹤10隻幼年穿山甲，其中1隻因網具纏繞死亡，其餘６隻個體皆死於犬隻攻擊。在所有追蹤個體中，已有六成死於犬集攻擊，若僅計算已知死因個體，犬攻擊更占死亡原因超過八成。

學者及保育團體指出，犬攻擊問題並非僅存在於穿山甲，石虎、草鶚、白鼻心、山羌等淺山動物同樣長期受到威脅，已成為台灣生物多樣性保育的重要挑戰。面對持續增加的科學證據，相關管理措施不應停留於末端救傷與個案處理，而應從遊蕩動物源頭管理、生態熱區治理及跨機關協調等面向著手。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所研究助理劉仲景表示，「花生」與「阿喬」都是剛離開母獸不久、開始建立自己活動範圍的幼年穿山甲。研究團隊發現，兩隻個體死亡地點雖然不同，但遺體狀況高度一致，身體大致完整，但頭足均已缺失，現場亦留有犬隻活動痕跡，因此研判極可能為遊蕩犬攻擊事件。

劉仲景指出，過去四年追蹤過程中，研究團隊多次面對類似的殘酷結果，除了發報器脫落失去訊號的1隻個體，以及因網具纏繞死亡的1隻個體外，其餘6隻死亡個體皆遭犬隻攻擊，而且多數甚至未能存活超過一年。「如果沒有發報器追蹤，我們永遠不會知道她們發生了什麼事。」劉仲景表示，許多野生動物死亡後消失於森林與荒野之中，不會留下紀錄，也不會進入統計資料，追縱研究所揭露的數據，才讓社會看見原本隱藏於野外的死亡風險。他指出，穿山甲若能順利長大，壽命可達20年以上，即使只多存活幾年，也能持續繁殖下一代,，對族群延續具有重要意義，然而目前研究結果顯示，犬攻擊已成為幼年穿山甲最重要的死亡因素之一。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，越來越多科學證據指出淺山棲地長期面臨遊蕩動物造成的生態威脅，聯盟持續主張以下三項政策建議：一、將生態熱區管理措施法制化：建立明確法源依據，於生態熱區內落實禁餵、捕捉及不回置、強力取締放養等措施、降低遊蕩犬貓對保育物種的威脅。二、建立跨縣市單位生態治理機制：中央主管機關協調熱區周邊縣市建立共同管理機制，強化跨單位分工，避免行政界線上的保育漏洞。三、提供足夠執行資源：生態熱區犬貓管理涉及捕捉、收容、執法與監測等工作，中央政府及各縣市首長應供足夠人力、經費與收容量能，協助第一線單位執行，避免將所有責任與壓力留給基層承擔。

屏科大野生動物保育研究所研究助理劉仲景（左）指出，過去四年追蹤過程中，小穿山甲6隻死亡個體皆遭犬隻攻擊，而且多數甚至未能存活超過一年，「如果沒有發報器追蹤，我們永遠不會知道她們發生了什麼事。」記者邱德祥／攝影
屏科大野生動物保育研究所研究助理劉仲景（左）指出，過去四年追蹤過程中，小穿山甲6隻死亡個體皆遭犬隻攻擊，而且多數甚至未能存活超過一年，「如果沒有發報器追蹤，我們永遠不會知道她們發生了什麼事。」記者邱德祥／攝影

穿山甲 高雄市 立法院

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