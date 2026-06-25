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影／南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東海端鄉民眾清晨行經南橫下馬路段時，巧遇一隻體型壯碩的台灣黑熊穿越馬路，目測體重超過90公斤，讓網友驚呼「山林守護神現身了」。圖／讀者提供
台東海端鄉民眾清晨行經南橫下馬路段時，巧遇一隻體型壯碩的台灣黑熊穿越馬路，目測體重超過90公斤，讓網友驚呼「山林守護神現身了」。圖／讀者提供

台東縣海端鄉一名王姓男子今天清晨5點多駕車行經南橫公路下馬段時，意外與一隻體型巨大的台灣黑熊近距離相遇。當時黑熊正緩慢穿越馬路，王姓駕駛見狀立即踩下煞車，避免發生碰撞意外，隨後更擔心黑熊安全，下車協助將牠引導回道路旁的山坡林地，過程令人驚喜又感動。

王姓男子表示，當時約清晨5時許，天色剛亮不久，他開車行經下馬路段時，突然發現前方出現一團黑色龐然大物，仔細一看竟是一隻台灣黑熊正在慢慢穿越道路，讓他當場愣住。

他說，這隻黑熊體型相當壯碩，是自己有生以來看過最大隻的野生黑熊，目測體重至少超過90公斤以上。為避免黑熊停留在道路中央發生危險，他立即下車驅趕，引導黑熊往路旁邊坡移動。

確認黑熊已走進山坡林地後，王男才拿出手機拍攝紀錄，只見影片中的黑熊身形壯碩、步伐穩健，在林間穿梭後逐漸消失蹤影。

他事後將影片分享至臉書，引發網友熱烈討論，不少人驚呼「也太大隻了吧」、「這根本是大灰熊等級」、「第一次看到這麼巨大的台灣黑熊」、「山林守護神現身了」。

王男則笑說，部落耆老過去常提到山林中有守護族人的神獸，而這次親眼見到如此雄壯的黑熊，讓他不禁聯想到耆老口中的「山林守護神」，直呼能在南橫與牠相遇真的相當難得。

不少網友看完影片後紛紛留言詢問王男「看到這麼大的黑熊，還敢下車驅趕，不會害怕嗎？」對此，王男笑著回應說，對部落族人而言，黑熊其實是很可愛、很友善的動物，只要保持尊重、好好跟牠溝通，牠都聽得懂，也會配合離開危險區域。

王男表示，自己從小在山裡長大，對山林動物並不陌生，當時看到黑熊第一個念頭不是害怕，而是擔心牠停留在馬路上遭車輛撞擊，因此才會下車協助引導牠返回山坡林地。他也笑說「看到牠平安回到山裡，我就放心了。」

由於台灣黑熊屬珍貴稀有保育類野生動物，近年隨著山林環境改善及保育意識提升，東部山區目擊紀錄有增加趨勢。民眾若在山區發現黑熊蹤跡，應保持安全距離，避免驚擾或餵食，共同守護珍貴的野生動物資源。

南橫 台灣黑熊

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