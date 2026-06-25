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觀察站／高市府應拿出作為 別讓保育淪空談

聯合報／ 本報記者郭韋綺

馬頭山自然生態豐富，近年卻接連爆發危機，非法濫倒廢棄物汙染，拖了半年才清完，如今又面臨遊蕩犬入侵危害，除對梅花鹿追逐殺戮，穿山甲幼獸也慘遭斷頭，來不及長大，宛如地方惡霸騷擾居民，衍生公共安全、環境髒亂等問題，市府應拿出具體作為，別讓保育淪為空談。

穿山甲全身布滿鱗片，遇危險蜷縮成球體就能保護自己，但面對成群行動的遊蕩犬卻毫無招架能力，犬隻強大的咬合力足以造成致命傷害，尤其遭攻擊的多為剛離開母獸、尚未成熟的幼獸，獨特的防禦機制反而成為牠們無法逃脫的致命弱點。

受害的不只是穿山甲，石虎、草鴞、山羌、白鼻心、梅花鹿等野生動物，同樣籠罩在遊蕩犬威脅之下，牠們在人類棄養及政策失當下，遭到遊蕩犬無情的獵殺。

諷刺的是，遊蕩犬問題早已不是新聞，收容所長期超載、認養率有限、棄養亂象難解，多年來政策始終停留在捕捉、結紮、原地放回的循環之中，野外犬隻數量未見明顯下降，生態衝擊卻持續擴大。

馬頭山才剛歷經濫倒廢棄物爭議，山林環境尚待復原，又遭遊蕩犬肆虐，除了擔心人身安全、環境髒亂擾民外，未來更可能出現人畜共通疾病的傳播，到時恐上升為國安問題，若不採取霹靂手段，未來代價會更沉重。

流浪貓犬面臨的困境是政策不完善、執行不確實、收容量能不足，但也正是因為如此，市府不該再消極以對，以零星捕捉、被動處理的方式應付，正視問題的嚴重性，別等到狀況難以挽救，才亡羊補牢。

穿山甲 梅花鹿 廢棄物

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