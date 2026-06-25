聽新聞
0:00 / 0:00

保育悲劇…高雄馬頭山遊蕩犬 咬死穿山甲

聯合報／ 記者郭韋綺潘奕言王昭月／連線報導
馬頭山腐植層豐富、白蟻多，適合穿山甲棲息覓食。記者郭韋綺／攝影
馬頭山腐植層豐富、白蟻多，適合穿山甲棲息覓食。記者郭韋綺／攝影

高雄馬頭山去年發生遊蕩犬咬死梅花鹿引發居民及動保團體反彈，遊蕩犬問題遲未解決，地方估計逾十隻梅花鹿遭咬死，日前馬頭山自然人文研究協會與屏科大團隊發現又有兩隻穿山甲幼獸疑遭野犬攻擊死亡。

團隊指出，近四年追蹤十隻穿山甲幼獸已八隻死亡，其中六隻疑遭犬殺。居民抱怨遊蕩犬危害野生動物也威脅生活，強烈要求市府盡速移除。

農業局表示，為降低遊蕩犬與野生動物衝突，已將馬頭山列巡捕遊蕩犬熱點，優先移除未絕育母犬及具攻擊性犬隻，並導入智能圍籬監控。另於旗山等熱點推動絕育活動，結合社區與環保單位稽查不當餵食。二○二四年至今在馬頭山共移除二三三隻，絕育後妥善收容，未來將滾動調整策略，減少族群衝突。

繼梅花鹿遭犬殺後，馬頭山人文協會與屏科大團隊發現兩隻穿山甲幼獸追蹤器訊號停留多日，探查皆陳屍密林，研判遭犬殺致死。協會會長黃惠敏指穿山甲一年僅繁殖一胎，遭犬殺多為幼獸。遊蕩犬跨越山區、部落與農地活動，危及野生動物及居民安全，呼籲擴大捕捉，否則穿山甲恐面臨滅絕危機。

屏科大野保所助理教授孫敬閔指二○二二年起與馬頭山社區合作保育穿山甲，四年救助野放近十隻，但僅約三成存活，多數疑遭野狗攻擊。馬頭山保育範圍約十至十五隻穿山甲，團隊盼擴大保育合作。食蟻動物研究團隊研究員劉仲景說，遊蕩犬進入山林後易獵殺野生動物，造成生態失衡，應優先移出野外，降低衝擊。

旗山三協里長劉文寶表示，遊蕩犬成群闖入雞舍、鵝舍，常將家禽咬死，並曾攻擊梅花鹿、追逐行人與機車，深夜餵養行為也增加管理難度。議員林義迪及林富寶認為，遊蕩犬繁殖快，造成環境髒亂與疾病風險，建議加強源頭管理，避免棄養、不當餵食，降低流浪動物問題。

儘管釀幼獸遭獵殺悲劇，馬頭山昨拾獲一隻成獸不久的穿山甲，將送往屏科大保育類野生動物收容中心，裝設發報器後，再野放回山林追蹤監測。

穿山甲 馬頭山 梅花鹿

延伸閱讀

台北穿山甲「果寶」旅歐4年 移居德國延續域外保育

壽山浪犬追車 高雄市動保處：立即捕捉移除

生多所7年追蹤55隻石虎 14隻因犬攻擊與疑似犬攻擊喪命

影／救救台灣黑熊、石虎！動保團體呼籲全面禁止山豬吊

相關新聞

賴聲川與陳亮恭談死亡、放下與愛 把想說的話及時說完

當醫學遇上藝術，在生命的黃昏時分，我們該如何面對？以《暗戀桃花源》獲今年《紐約時報》評選為「近百年來最重要的20部劇場作品」的劇場導演賴聲川，與入選全球前2%頂尖科學家的關渡醫院院長陳亮恭昨日（23日）難得同台對談，分別從藝術與醫學出發，談老化、談死亡，更談如何與最親近的家人面對生命終點。

腹部鈍傷勿輕忽 小心腹內出血或器官破裂

跌倒、車禍或撞擊等外力容易造成「腹部鈍傷」，千萬不可輕忽。如果肝臟、脾臟、腎臟、腸道、膀胱及子宮等腹部器官受傷，這類創傷外表不一定有明顯傷口，卻可能早已出現腹腔內出血或器官破裂，是急診常見的創傷急症，也是重要致死原因之一。

健康你我他／不爭不罵不否定 維護婆婆自尊心

一個周日，90歲婆婆突然大便失禁，這是我家面對失智症的開始。慌亂中迅速找了陸配看護，次日就住進家裡，以便我和外子能照常外出上班。

7月徵文主題：中風重生路

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

明揭曉年度500碗名單！最強小吃市集必吃　全台人氣名店齊聚西門紅樓

由《500輯》發起、以在地觀點出發的小吃指南「500碗」，2026年度得碗名單將於6月26日正式揭曉，頒獎典禮同步於台北登場。

新光保全再獲幸福企業優質獎 深耕人才永續打造友善職場

新光保全憑藉完善的人才照顧制度與友善職場環境，再度榮獲《工商時報》「幸福企業優質獎」，連續兩年獲得肯定。對於肩負24小時全年無休守護任務的保全產業而言，能持續打造幸福職場並不容易，也展現新光保全長期深耕人才永續與企業文化的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。