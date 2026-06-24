影／才離開媽媽1個月！穿山甲幼獸「花生」疑遭遊蕩犬咬死 最後身影曝

高雄馬頭山兩隻才獨立生活約一個月的穿山甲幼獸「花生」與「阿喬」，近日被發現陳屍密林，遺體皆呈現頭部缺失狀態，疑遭遊蕩犬攻擊致死。屏科大研究團隊指出，近年追蹤穿山甲幼獸中，有6成遭到犬殺，若不積極管理遊蕩犬從野外減量，未來恐衝擊幼獸存活率，危及族群穩定。

馬頭山擁有完整原始森林與豐富白蟻資源，是穿山甲重要棲息地，屏科大野保所食蟻動物研究團隊與馬頭山自然人文協會長期投入穿山甲監測工作，今年4月及5月開心宣布，分別發現兩隻幼年穿山甲，命名為「花生」與「阿喬」，裝設無線電發報器追蹤監測。

近日兩隻個體的訊號在同一天停止移動，研究人員深入山區搜尋，在將軍山、半天寮分別尋獲遺體，皆位於密林深處，身體完整但頭部均已缺失，研判遭犬隻攻擊的可能性極高。

研究員劉仲景表示，穿山甲多於每年11月至隔年1、2月出生，母獸會花4至5個月時間照顧幼體，包含哺乳、帶領移動及學習覓食，直到約半歲幼獸才逐漸獨立，開始建立自己的生活領域。

其中，花生是研究團隊長期追蹤的母穿山甲「阿花」所生幼體，研究人員透過自動相機與發報器訊號，確認母子長期同行活動，直到花生離開母獸約33天後，訊號連續停留原地兩天，研究人員前往查看時，已發現死亡。

另一隻阿喬在路邊發現後追蹤，獨立生活僅27天，訊號便停滯，最後只找到一具已開始腐爛的遺體。

劉仲景指出，兩隻穿山甲死亡地點，都沒有黑熊等大型原生掠食者活動紀錄，當地也鮮少聽聞獵捕事件；加上兩具遺體都呈現頭部缺失、身體相對完整，與過去犬隻攻擊案例高度吻合，後續將採集遺體上的唾液樣本，確認是否遭到犬隻咬。

研究團隊統計，2022年至今追蹤24隻穿山甲，其中約10隻為幼體，包括阿草、阿花、潘哥、小鑫鑫、關廟麵、花妞、鳥仔、米酒、花生及阿喬。目前存活僅剩2隻，除少數因發報器脫落失聯或遭網具纏繞死亡，多數原因與遭犬隻攻擊致死、或受傷後衰弱死亡。

劉仲景說，透過自動相機常拍攝到野狗在馬頭山森林活動，也發現不少穿山甲尾巴遭咬斷或身上帶有舊傷痕，就連成功育幼的母穿山甲阿花，幼年時也曾遭犬隻咬斷尾巴。他說，4月才拍到「花生」緊緊巴著媽媽「阿花」尾巴的可愛模樣，沒想到來不及長大，成為牠最後的身影。

馬頭山自然人文協會長黃惠敏表示，馬頭山棲地環境完整、食物來源豐富，穿山甲主要以白蟻為食，刺竹林腐植層有大量白蟻，適合穿山甲棲息、覓食。

黃惠敏說，遭犬殺多為幼獸，穿山甲一年僅繁殖一胎，幼獸死亡等同減少未來繁殖族群，若遊蕩犬問題未獲改善，恐對台灣穿山甲族群造成長期衝擊。

馬頭山拾獲成獸不久的穿山甲，屏科大研究團隊裝上發報器再野放回山林追蹤監測。記者郭韋綺／攝影

今年4月自動相機拍到「花生」緊緊巴著媽媽「阿花」尾巴的可愛模樣，沒想到來不及長大，成為牠最後的身影。圖／劉仲景提供

馬頭山刺竹林腐植層蘊藏大量白蟻，適合穿山甲覓食、棲息。記者郭韋綺／攝影