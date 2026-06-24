穿山甲花生、阿喬遭流浪狗攻擊亡 屏科大籲「不棄養、不餵食」

屏東科技大學食蟻動物研究室與高雄市馬頭山自然人文協會，20日發現追蹤的穿山甲「花生」與「阿喬」慘死，研判遭流浪狗攻擊而亡。對此屏科大野生動物保育所助理教授孫敬閔表示，流浪狗貓對本土野生動物威脅很大，希望民眾不要棄養，或餵食流浪狗貓。

花生及阿喬分別在今年4月6日跟5月24日發現的個體，當時都是剛出生不久的幼年個體。研究團隊為牠們繫上發報器追蹤其生活，沒想到沒過多久就收到噩耗，兩隻穿山甲可能在同一晚，於不同地點遭流浪狗襲擊致死。

孫敬閔表示，研究團隊2022年開始與馬頭山社區合作保育穿山甲，當地居民只要發現穿山甲就會通報屏科大，受傷個體救助後待康復再野放，另外也會繫上發報器追蹤行蹤。

據統計，4年來食蟻動物研究團隊陸續追蹤了10隻穿山甲，目前僅剩2隻仍持續追蹤，其他8隻皆死亡。除了1隻發報器脫落與1隻遭網具纏繞致死，其餘6隻都在不同時間地點遭流浪狗咬死。

孫敬閔說，馬頭山保育範圍約2平方公里，估計穿山甲數量有10到15隻，密度算高。當地地形為海拔200、300公尺的泥岩惡地，有大片竹葉腐朽引來螞蟻及白蟻群聚，食物充裕非常適合穿山甲棲息。

因為野生動物將成熟時便會本能離開出生地，到外地尋找自己的棲地，這些遭流浪狗攻擊致死的穿山甲，都是剛獨立在離開保育區後，在離馬頭山1、2公里處殞命。孫敬閔說，保育區範圍內其實算安全，因為居民只要看到有外來的流浪狗，就會通報市府動保處處理，但離開保育區後因野狗數量較多，穿山甲遇襲機會大增。

目前研究團隊也與周邊其他社區接觸，希望亦能建立保育合作機制，擴大保育範圍。不過因為這些社區人口流失、老齡化嚴重，實務上仍有不少困難，但還是很希望更多社區一起加入保育行動。

至於流浪狗問題，孫敬閔說，流浪狗問題十分敏感，相關單位都很謹慎。目前因為零安樂死政策，加上收容空間不足，抓到流浪狗只能帶到其他地方放生，根本治標不治本，這是整個系統性的問題。

他認為，短期應增加收容空間，長期則要減少流浪狗數量，也要建立起民眾正確的觀念，包括不要棄養狗貓、不要餵食流浪狗貓。很多民眾認為餵食流浪狗貓是在做好事，沒有關係，但狗貓是外來物種，在野外對本土野生動物的威脅很大。

他說，目前動保團體及野保團體已有共識，一些野生動物的生態熱區應該要減少流浪狗數量，若發現就要移置，避免危及野生動物的生存空間。