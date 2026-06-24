壽山浪犬追車 高雄市動保處：立即捕捉移除
有民眾反映高雄壽山動物園及元亨寺周邊路段有浪犬追車，高雄市動保處今天表示，壽山地區常有人不當餵食導致犬隻群聚，市府將持續稽查，並針對具攻擊性、有追車行為犬隻立即捕捉移除。
有民眾今天在社群平台發文表示，昨天下午載小孩經過元亨寺入口，想不到過了動物園不久，突然衝出好多野狗追咬，只能大聲喝止，急速騎走，過程驚險萬分。
對此，高雄市動保處回應表示，針對壽山動物園及元亨寺周邊路段浪犬追車，動保處已持續派員前往該路段加強巡查，並針對具攻擊性、有追車行為犬隻，立即捕捉移除。
動保處表示，經查，壽山地區常因特定人士不當餵食行為導致犬隻群聚，動保處將持續會同壽山自然公園管理處及市府環保局聯合稽查，嚴格取締違規餵食行為。
動保處強調，目前該路段為浪犬重點管制區域，民眾如於戶外遭遇攻擊性犬隻，請勿慌張，建議小心通過或適當迴避，並記錄詳細位置通報1999市民專線，動保處將立即派員捕捉或驅離。
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