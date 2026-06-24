森遊竹縣動物派對開跑 10條特色步道集章抽運動相機

「2026森遊竹縣－皮皮獅動物派對」登場！新竹縣政府精選10條動物命名特色步道，結合數位集章與任務挑戰，邀請民眾走入山林探索自然生態。活動即日起至10月31日止，完成指定任務可獲完登紀念品，還有機會抽中全景運動相機、鋁合金登山杖等好禮。

縣府傳播行銷處今舉辦宣傳記者會，步道探勘者陳啟鵬分享曾2天走完12條步道，深受新竹縣山林景致吸引，獲縣長楊文科肯定為「森遊竹縣」超級鐵粉。藝人陳明珠則表示，拍攝宣傳片走訪仁和步道時巧遇親友，直呼新竹縣步道親民，適合全家出遊。

楊文科表示，森遊竹縣自2022年推出以來，已累積超過7萬人次參與，逐步打造為新竹縣具代表性的運動觀光品牌。完登人數也由首屆1007人成長至去年的1292人，顯示越來越多民眾透過步道健行認識新竹縣山林之美。

今年活動延續數位集章與任務挑戰，民眾下載「健行筆記」APP進入活動專區即可參加，完成任一指定步道即可取得抽獎資格，有機會獲得鋁合金登山杖；完成10條步道者可獲完登證書、皮皮獅餐墊及紀念徽章，並參與全景運動相機抽獎。

另設「隱藏版路線任務」，完成10條步道後可解鎖第11條隱藏挑戰，完成者可獲「小皮皮獅玩偶」，且針對累計多年參與的忠實參與者，加碼贈送皮皮獅周邊商品。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，今年與新竹縣政府稅務局合作推出「稅務問答挑戰」，民眾在登山時完成APP稅務問答即可參加抽獎，有機會獲得超商禮券及限量好禮，讓運動同時結合稅務學習。

另規畫3場主題活動，包括「皮皮獅療癒日×寶山湖畔慢癒之旅」、「皮皮獅運動日×親子定向越野」及「皮皮獅生態日×達人帶路踩線團」，結合療癒、親子運動與生態導覽，提供多元體驗。相關資訊將於活動官網及「竹縣好好玩」臉書公告。

今年精選10條任務路線涵蓋自然生態、歷史人文與山林景觀，從親子休閒步道到進階山林路線皆有，包括寶山迴龍步道、湖口仁和、金獅古道、尖石馬胎古道、鴛鴦谷瀑布群、橫山騎龍古道、關西老虎山步道、赤柯山東獅頭山、石牛山、北埔／竹東金龜岩－猴洞步道及五峰鵝公髻山步道。完成10條指定步道後，可解鎖第11條隱藏版路線「尖石內鳥嘴山－北得拉曼步道」，探訪紅檜巨木群。

完登人數也由首屆1007人成長至去年的1292人，顯示越來越多民眾透過步道健行認識新竹縣山林之美。記者郭政芬／攝影

楊文科表示，森遊竹縣自2022年推出以來，已累積超過7萬人次參與，逐步打造為新竹縣具代表性的運動觀光品牌。記者郭政芬／攝影

今年活動延續數位集章與任務挑戰，民眾下載「健行筆記」APP進入活動專區即可參加，完成任一指定步道即可取得抽獎資格，有機會獲得鋁合金登山杖。記者郭政芬／攝影