【動物冷知識】蠑螈竟大多沒有肺！科學家揭牠們存活關鍵

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？蠑螈分為有肺蠑螈與無肺蠑螈，其中無肺的蠑螈居然佔了整體蠑螈物種的2/3以上！？

無肺蠑螈要怎麼呼吸？今天讓我們一起來看看「肺物」冷知識吧！！

烏龜的外殼十分堅硬，因此不像哺乳類那樣能透過擴張胸腔產生負壓來吸氣。他們的肺位於背甲下方，也就是身體的上側，主要依靠四肢運動以及內臟周圍的肌肉協助完成呼吸。

吸氣時，烏龜會伸展四肢，使體腔容積增加、壓力下降，空氣便被吸入肺部；呼氣時則會縮回四肢，使體腔容積減少、壓力上升，將空氣排出肺部。

也因為肺位於身體上方，如果烏龜不慎四腳朝天，內臟可能會向下壓迫肺部，影響呼吸。因此飼養烏龜時，應避免讓牠們長時間翻倒，以免造成呼吸困難。

蛇為了適應細長的身體構造，呼吸系統也發生了特殊的演化。他們通常只有右肺特別發達，而左肺則大多已退化，甚至完全消失。

此外，右肺末端還有一個幾乎不參與氣體交換的儲氣囊，能夠儲存空氣。當蛇吞食大型獵物時，內臟和氣管可能受到擠壓，此時儲氣囊就能提供額外的空氣儲備，幫助他們維持呼吸。

與大多數脊椎動物擁有兩個功能完整的肺不同，蛇將呼吸器官集中在身體一側，既節省空間，也更符合他們細長的體型。

到了今天的主角，無肺蠑螈！！

無肺蠑螈佔了所有蠑螈物種的三分之二以上，可以說大多數蠑螈其實都沒有肺，那牠們是怎麼呼吸的呢？

答案是——皮膚呼吸。

皮膚呼吸是一些動物直接透過外皮進行氣體交換的方式。部分兩棲類甚至爬蟲類也會把它當作輔助呼吸，例如蛇、烏龜都有一定程度的皮膚換氣能力，但通常仍以肺或鰓為主。

不過無肺蠑螈不一樣，他們幾乎完全依賴皮膚呼吸，是少數真正高度專化為「全皮膚呼吸」的脊椎動物。

有趣的是，研究發現無肺蠑螈在胚胎發育初期其實會先形成「原始肺」，但在孵化前就會因為細胞凋零而消失。研究人員推測這個原始肺的作用並不是立即使用，而是配合整體器官發育的穩定與基本建構，讓身體發育流程維持正常架構。等到後續發育完成、皮膚呼吸系統逐漸成熟後，這個原始肺才會透過細胞凋亡逐步退化並消失。

換句話說，比起一開始就徹底改造整個身體構造，「先建立、再調整精簡」也是一種有效的演化路線。

參考資料：1、2、3