在地企業挺新北動物之家 捐萬元水槽和250公斤洗碗精守護動物食安

新北市板橋動物之家每周3天供應鮮食餵養收容犬隻，洗碗也是繁重工作，洗到水槽支架都已歪斜搖晃，近日有2家在地企業體恤志工辛勞，分別捐贈高檔新水槽和250公斤洗碗精，用實際行動守護收容毛寶貝的食安健康。

新北市動保處為全面提升收容犬隻的生活品質與健康福利，每周3天提供新鮮食材烹煮的健康鮮食，而非只吃飼料乾糧或罐頭，不僅補充多元營養，也能豐富飲食體驗、增加民眾認養意願。但鮮食碗若未徹底洗淨易滋生細菌，殘留洗劑或油汙萬一被狗吃下肚，恐引發腸道失衡危害健康。

板橋動物之家站長徐愛明說，由於鐵碗數量多且有一定重量，照護員每天需分工刷洗、沖淨、晾乾，原本使用的水槽常因結構限制，導致食碗在刷洗過程滑落，長期使用下來造成支架歪斜受損搖晃不穩。

志工隊於是在社群貼文尋求解決方案，迅速獲得回響，「和成欣業（HCG）」捐贈售價超過1萬元的玻璃纖維強化塑料水槽組，「大大小小行創股份有限公司」也捐贈250公斤洗碗精，為動保前線補足清潔物資。

新北市動保處表示，非常感謝民間企業及時贊助大力支持，每一筆物資都將妥善運用，藉此呼籲市民朋友踴躍加入各動物之家照護志工，有意認養貓犬則歡迎至新北市動保處官網「認養專區」瀏覽8個動物之家相關資訊。

為確保衛生，每天皆需將食碗刷洗、沖淨、晾乾。圖／新北市動保處提供

新北市動物之家每周3天提供新鮮食材烹煮的健康鮮食餵養犬隻，而非只吃飼料乾糧或罐頭，不僅補充多元營養，也能豐富飲食體驗、增加民眾認養意願。圖／新北市動保處提供

新北市動物之家每周3天提供新鮮食材烹煮的健康鮮食餵養犬隻，而非只吃飼料乾糧或罐頭，不僅補充多元營養，也能豐富飲食體驗、增加民眾認養意願。圖／新北市動保處提供

「和成欣業（HCG）」捐贈售價超過1萬元的玻璃纖維強化塑料水槽組給動物之家，解決了舊水槽結構不穩的卻點。圖／新北市動保處提供