貓咪互舔不一定是感情好 研究揭「翻臉前兆」：可能是衝突訊號

不少貓奴看到家中貓咪互相舔毛，第一反應多半是「牠們感情真好」，但最新研究指出，貓咪之間的互舔行為，不一定都代表親密，也可能是衝突發生前的「互撕前兆」。

《每日郵報》報導，比利時根特大學研究團隊近日針對貓咪互相理毛行為進行研究。過去一般認為，貓咪幫另一隻貓舔毛，也就是所謂「異體理毛」（allogrooming），多半象徵兩隻貓關係友好，不過研究人員發現，這項行為其實可能有更多層意義。

研究團隊找來53位飼養兩隻貓的飼主，請他們拍下愛貓互相舔毛的畫面。結果發現，當貓咪處於緊張狀態時，可能會出現身體姿勢不對稱、耳朵後貼，也就是俗稱的「飛機耳」，或是甩頭、抓耳後方、打哈欠、舔嘴唇等壓力訊號。在這種情況下，舔毛未必只是示好，也可能是為了避免衝突升級，先主動「降溫」；但另一種可能，則是表面上在幫忙理毛，實際上是在對同伴發出警告。

研究團隊解釋，貓咪其實很聰明，比起直接動用爪子或牙齒，牠們更傾向先用微妙的警告來解決衝突，因為真的打起來，自己也有受傷的風險。「例如兩隻貓都想搶窗邊最舒服的陽光位子時，舔毛就可能成了一種隱性的攻擊訊號。」

研究也觀察到，當一隻貓去舔另一隻貓，尤其是脖子附近時，被舔的那隻有時會默默壓低耳朵，顯示牠並不一定享受這個互動。若過程中還伴隨搖頭、抓耳後方、打哈欠或舔嘴唇等反應，尤其當兩隻貓姿勢一高一低、帶有壓迫感時，就可能代表牠們之間氣氛並不單純。

不過貓奴們也不用太過焦慮，研究也證實，舔毛在很多時候確實能拉近感情、幫忙清潔，甚至讓對方放鬆。

至於要怎麼分辨主子們是真的感情好，還是在上演「貓界宮鬥」？研究指出，有41％的舔毛行為，是在兩隻貓主動依偎在一起，例如擠在同一個貓窩裡之後發生，這類情況就比較可能是正向互動。

此外，如果貓咪主要集中在舔對方的頭部和耳朵，也通常偏向友善訊號。研究人員指出，貓咪耳朵周圍不只敏感，也有氣味腺，對被舔的貓來說可能是舒服的刺激。至於有些貓會舔對方脖子，則可能和玩耍有關，因為貓咪打鬧時也常會互咬脖子，舔毛有時也會成為邀玩、摔角前的開場。