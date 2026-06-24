「淺山精靈」山麻雀保育升級 嘉義茶園減藥、種小米打造友善棲地

有「淺山精靈」之稱的瀕臨絕種保育類動物山麻雀，近年因棲地破壞、食物來源減少及巢位不足，族群數量持續下滑，全台估計剩不到2000隻。為守護這群與農村生活緊密相依的鳥類，林業及自然保育署嘉義分署積極推動空隙地棲地營造及茶園減藥行動，透過社區合作與友善農法，打造茶香與鳥鳴共存的淺山環境。

山麻雀主要棲息海拔200至2000公尺淺山農耕地、森林邊緣及山村聚落，習慣利用樹洞或建物孔隙築巢。嘉義分署指出，過去國有林空隙地多以植樹恢復森林為主，如今重新盤點具保育潛力林地，轉型關注物種復育基地。2025年，嘉義分署率先於梅山鄉國有林班地空隙區種植0.06公頃小米，今年擴增至0.16公頃，並於嘉縣梅山鄉、大埔鄉及台南白河區，盤點出約1.67公頃潛力棲地，規畫種植雀榕、白飯樹、水麻等多年生植物，保留五節芒與山黃麻等原生植被，增加山麻雀可利用的食源與棲息空間。

嘉義分署也透過社區林業計畫，攜手梅山鄉瑞峰社區農友共同投入棲地營造，由社區負責種植小米，直接補充山麻雀食源，建立人與自然共榮的保育模式。除改善棲地環境，嘉義分署將保育延伸至茶園管理。去年在竹崎鄉中和村石棹舉辦「茶園與山麻雀的永續共存」減藥課程，邀請農試所副研究員林秀橤擔任講

師，向大阿里山茶區農友推廣病蟲害及雜草整合管理策略。透過整合管理策略，藉改善栽培環境、掌握最佳防治時機及優先採用非化學防治方式，將病蟲害控制在經濟危害門檻以下，而非全面消滅。

嘉義分署與農業藥物試驗所合作，建立茶園核准用藥對鳥類毒性強度清單，協助茶農選擇低毒性藥劑，並鼓勵草生栽培，增加山麻雀可覓食的草籽與昆蟲來源。嘉義分署表示，未來將持續結合國土生態綠網計畫，推動「阿里山淺山農地保育軸帶」行動，深化社區、學校與農民合作，期盼透過友善耕作與棲地復育，讓農田成為生物多樣性的庇護所，讓山麻雀重返山村，讓大阿里山的茶香與鳥鳴長久共存。

有「淺山精靈」之稱的瀕臨絕種保育類動物山麻雀，近年因棲地破壞、食物來源減少及巢位不足，族群數量持續下滑，林保署嘉義分署積極推動空隙地棲地營造及茶園減藥行動，透過社區合作與友善農法，打造茶香與鳥鳴共存的淺山環境。圖／林保署嘉義分署提供