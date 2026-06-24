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屏東海生館保育瀕危波口鱟頭鱝 新加坡個體返回台灣放流
屏東海生館與新加坡水族館等單位合作，投入波口鱟頭鱝復育行動，將這種列為極危等級的大型軟骨魚類，建立一條由水族館早期扶育、跨國運送、馴養安置、標識追蹤到海域放流的完整保育流程，開創「從水族館回到大海」的保育新模式。
波口鱟頭鱝（Rhina ancylostoma）生長緩慢、繁殖率低，面對棲地變化、沿岸捕撈等人為活動干擾、高價魚翅貿易等多重壓力下，多處分布海域族群量已出現嚴重衰退，被國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄列為「極危（CR）」等級，急需保護。
這次放流的主角，是新加坡水族館（Singapore Oceanarium）飼養照護的波口鱟頭鱝，牠源自台灣東部海域個體繁殖的後代，早期在館內飼育、健康管理，日前跨國運送至台灣，經海生館暫養後，放流返回大海作業。
魚隻4日抵達桃園國際機場，台灣橫浜八景島公司（Xpark）協助轉運過程中的水質控制與環境穩定，隨後轉送至海生館進行暫養安置。後續由專業團隊進行標識與追蹤相關作業，22日自台東成功漁港出海，在三仙台外海放流回到大海。
海生館表示，現代水族館的角色不再只是展示海洋生物，而是結合保育、動物醫療照護、科學研究、環境教育、國際合作的重要平台。此次與新加坡水族館合作，投入波口鱟頭鱝保育工作，展現新世代水族館對瀕危海洋生物保育的實質承諾。
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