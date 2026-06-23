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影／「台灣囝仔」回家了 極危波口鱟頭鱝幼魚台東外海野放

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供
台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供

一尾身長1公尺、極危物種的波口鱟頭鱝幼魚，昨於台東成功漁港外海野放緩緩游入深海，牠肩負一項新任務，背上裝設衛星追蹤器將回傳海底生活軌跡記錄生態。負責執行標識放流計畫主持人、高科大水圈學院主任蔡文沛說，這是台灣首次參與波口鱟頭鱝跨國復育計畫。

波口鱟頭鱝（Bowmouth Guitarfish）因頭部寬大、外型介於鯊魚與魟魚之間而聞名，被視為海洋中的珍稀物種，近年棲地劣化、漁業混獲及國際貿易需求增加，野外族群數量急遽下滑。

國際自然保育聯盟（IUCN）已列為極危等級物種，瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）也將其納入附錄二管理，成為全球保育界高度關注的對象。

這次放流行動由海委會海洋保育署統籌推動，結合高雄科技大學、水產試驗所、台灣海洋大學、海洋生物博物館，以及新加坡海洋生態館、美國喬治亞水族館、遠雄海洋公園與Xpark等國內外單位共同合作。

野放的個體出生於新加坡聖淘沙名勝世界旗下的新加坡海洋生態館，有趣的是，牠的親魚來自台灣東部海域，2025年成功完成人工繁殖後，海保署啟動跨國合作機制，將幼魚引進台灣，投入復育研究，堪稱另類「台灣囝仔」。

魚體抵台後，先在Xpark進行換水與環境適應，再送往國立海洋生物博物館進行暫養及健康監測，待各項生理指標穩定後，由研究團隊裝設衛星追蹤設備，最終於台東外海完成野放。

水圈學院軟骨魚資源永續研究中心利用超音波標識及衛星遙測技術，追蹤波口鱟頭鱝悠游路徑與棲地現況，蔡文沛說，過去保育工作強調棲地保護、法規限制，但面對瀕危海洋生物時，生活史科學數據愈來愈受到重視。

蔡文沛表示，波口鱟頭鱝野外生態研究相當有限，牠們會移動到哪裡？偏好什麼樣的棲地？存活率有多高？至今仍是謎，也因此復育工作除了保護，更需要透過研究找出答案。

他說，從繁殖、運輸、照養到野放追蹤，每個環節都需要不同專業領域共同參與，考驗海洋保育的技術能量，當全球海洋生物多樣性面臨衰退危機，這趟「返鄉之旅」不只是復育實驗，也讓台灣站上國際海洋保育合作舞台。

台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供
台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供

台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供
台灣完成首例波口鱟頭鱝跨國標識放流，躍上國際海洋保育合作舞台。圖／高科大提供

野放 台東 復育

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