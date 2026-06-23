影／78歲翁捕捉野生動物飼養 領角鴞營養失調 獼猴慘遭狗鏈栓養浴室

新北市78歲鐘姓老翁涉嫌捕捉保育類野生動物領角鴞及台灣獼猴等一般野生動物在家飼養，還將捕捉的影片PO上臉書，保七總隊第五大隊接獲民眾檢舉，將事證調查完備後，持台北地方法院搜索票前往老翁在新店的住處搜索，查獲受困籠中的領角鴞， 還有在浴室被狗鏈栓綁的獼猴，將全案依違反野生動物保育法移送檢方偵辦。

保七第五大隊指出，警方取得搜索票後，5月間會同新北市政府動物保護防疫處人員展開拂曉搜索行動，果然在鐘姓老翁住家查獲遭獵捕豢養的二級保育類動物台灣領角鴞（俗稱貓頭鷹），牠因長期被拘禁在狹小鳥籠內，活動空間不足且出現營養失調現象。

現場同時發現一隻台灣獼猴遭狗鏈栓綁，身體蜷縮在浴室角落，顯得焦躁不安，老翁住處的籠內還有一般野生動物紫嘯鶇、翠玉鳩等野鳥，老翁辯稱這些野生動物有的是掉進家中，也有的是愛護動物人士送來的。

這批遭禁錮的野生動物獲救後，後續由新北市政府動保處照顧、野放，全案經調查後，將鐘姓老翁依違野生動物保育法罪嫌移送台北地檢署偵辦。

保七第五大隊呼籲，為確保野生動物多樣性，切勿私自飼養、捕捉野生動物回家，違者可依野生動物保育法第49條規定，獵捕一般類野生動物處6萬至30萬元罰鍰，另依野生動物保育法第41條規定，獵捕、宰殺保育類野生動物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。民眾如發現不法獵捕、販賣保育類野生動物的行為，請逕向保七第四至第九大隊反映，或立即撥打1999或1959野生動物保護專線，讓大眾一起用尊重代替豢養，讓珍貴的野生動物都能回到屬於自己真正的棲息環境。

老翁涉嫌捕捉保育類野生動物領角鴞及一般野生動物台灣獼猴、紫嘯鶇、翠玉鳩在家中飼養，日前被保七第五大隊及新北市政府查獲。圖／保七第五大隊提供

78歲鐘姓老翁涉嫌捕捉台灣獼猴，並用狗鏈栓綁在住家浴室，日前被保七第五大隊及新北市政府查獲。圖／保七第五大隊提供

老翁涉嫌捕捉保育類野生動物領角鴞及一般野生動物台灣獼猴、紫嘯鶇、翠玉鳩在家中飼養，日前被保七第五大隊及新北市政府查獲。圖／保七第五大隊提供