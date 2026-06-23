天氣太熱蛇出沒！屏東今年捉蛇逾千件 村民家中驚見長蛇躲牆角

天氣太熱蛇出沒，屏東縣府農業處統計，今年至今捉蛇逾1000隻，去年2024年整年捉蛇通報2662隻。農業處提醒，蛇是變溫東物，低氣溫時活力會降低，提醒民眾定時除草、不要堆放雜物、水桶加蓋，減少蛇類可以躲藏的地方和喜歡棲地，就能減少蛇類造訪機率。

鹽埔鄉鹽南村長謝德憲說，近日接到民眾反映「家裡有蛇！」，到場一看發現蛇躲在牆角旁，他也提醒，近日天氣熱，蛇很容易躲藏，村民要多加注意。村民看到被捕捉的蛇後直呼「怎麼這麼長！」

農業處統計，今年蛇的通報從3月起變多，3月有207件、4月335件、5月211件，6月至17日有134件，至今累計1022件。

天氣炎熱蛇出沒，如何防範？農業處提醒，可以在農田的四周建構高約1公尺且上方向外彎出約30 公分呈現倒L型的光滑塑料圍籬（鐵絲網不適合，蛇可以攀越鐵絲網），如此能防止蛇類。發現蛇時，請務必保持冷靜，原地靜止或緩慢後退。

農業處提醒，發現蛇之後，千萬不要驚擾、驅趕或自行捕捉，應立即撥打1999或1959通報。

捕捉到草花蛇。圖／農業處提供

屏東縣鹽埔鄉鹽南村民家中出現蛇躲在牆角。圖／鹽南村長謝德憲提供

南蛇。圖／農業處提供