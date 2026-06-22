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原來牠們離你這麼近 奧萬大研習班揭開野生動物生活真相

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大生態豐富，園區常可見台灣獼猴在草地活動嬉戲。圖／南投分署提供
奧萬大生態豐富，園區常可見台灣獼猴在草地活動嬉戲。圖／南投分署提供

林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心8月推出「野生動物調查研習班3.0」，以三天兩夜深度課程結合野外調查、大數據應用及保育教育，帶領學員走入山林觀察野生動物，還能親手操作調查設備、參與生態資料庫建置，為動物保育貢獻一己之力。

南投分署表示，野生動物不僅棲息於深山，也廣泛分布在淺山及都市周邊環境。若能了解牠們的生活習性、行為模式及棲地需求，有助於建立更友善的共存關係。今年研習班特別邀請長期投入人獸衝突處理及野生動物保育工作的專業團隊授課，帶領學員從基礎生態知識到實地調查逐步學習。

此次升級為3.0版本，最大特色在於強調「做中學」。課程除安排野生動物生態講座，也帶領學員實際操作生物調查器材、學習追蹤技術及調查方法，透過野外實作培養觀察與解讀生態資訊的能力。

課程導入資料庫與大數據概念，學員將針對奧萬大園區內野生動物資源進行簡易調查，並將成果數位化保存，建立基礎生態資料。未來可作為園區經營管理及環境教育課程發展的重要參考，有助於累積生態監測能量。

南投分署指出，奧萬大擁有豐富森林生態與多樣物種資源，是推動環境教育的重要場域，希望透過研習課程培育更多具備科學觀察能力的保育種子，進一步促進人與自然和諧共存。

「野生動物調查研習班3.0」即日起開放報名，名額有限，歡迎對野生動物保育、生態調查及環境教育有興趣的民眾、學生及教育工作者參加。相關簡章及報名資訊可至 https://reurl.cc/ep4b97 查詢。

課程安排學員實際操作野生動物調查設備，學習追蹤與監測技術。圖／南投分署提供
課程安排學員實際操作野生動物調查設備，學習追蹤與監測技術。圖／南投分署提供

奧萬大擁有豐富森林生態與多樣物種資源，研習課程將帶領學員觀察動物，並建立資料庫。圖／南投分署提供
奧萬大擁有豐富森林生態與多樣物種資源，研習課程將帶領學員觀察動物，並建立資料庫。圖／南投分署提供

課程安排學員實際操作野生動物調查設備，學習追蹤與監測技術。圖／南投分署提供
課程安排學員實際操作野生動物調查設備，學習追蹤與監測技術。圖／南投分署提供

奧萬大 南投 野生動物

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