動團27日上凱道籲禁止山豬吊 怒批「無助狩獵文化存續」

6月27日動保團體將於凱達格蘭大道舉辦集會，呼籲全面禁止山豬吊。台灣動物共生聯盟今於立法院召開記者會，宣布本次大遊行「救救斑斑們」與「解套山林，護佑生靈」兩大核心主題，強調尊重傳統狩獵文化，但山豬吊與傳統「陷機獵」完全脫節，反而無助真正傳統狩獵文化保留與傳承，也要求農損預防應更加多元。

台灣動物共生聯盟表示，去年發動一人一明信片，告訴賴清德總統應全面禁止山豬吊，迄今全台各地民眾自發簽名連署近5萬張，每張代表每位民眾發自內心的聲音與民意，但農業部卻回覆指出，原住民基於傳統文化有狩獵需求、農損嚴重無其他替代方式、貿然禁止將地下化、誤捕黑熊恐不再主動通報、已研發改良式獵具會降低誤捕等。

台灣動物共生聯盟指出， 尊重原住民傳統狩獵文化，但山豬吊便宜具殘忍高效的特質，與傳統「陷機獵」完全脫節，也毫無技術與智慧可言，反而無助真正傳統狩獵文化保留與傳承，並可能使傳統文化消失。

多元農損預防部分，農損防治如同鼠患，一昧撲殺不可能根本解決問題，反而誤殺其他動物、破壞生態，山豬吊與獸鋏一樣是無法區別目標的無差別捕捉陷阱，5年多來誤補黑熊31隻9死、3年來誤補石虎9隻8死，其他動物傷亡無數。阻隔、防護、驅離、棲地農地管理等才是農損多元防治根本之道。

地下化部分， 地下化是執法問題，不是合法化理由，全面禁止後，執法標準將更為明確、降低違法使用空間。

台灣動物共生聯盟另指出，誤捕通報是救援問題，不是保留陷阱理由，隱匿違法行為與該行為是否應合法存在，屬不同層次問題。政府應強化通報、救援與查緝機制，而非以可能不通報作為維持高風險陷阱合法使用的理由，完全本末倒置、邏輯錯亂。

此外，日本已用了18年的所謂「改良式獵具」，日本早已證明同樣嚴重誤捕非目標動物，外觀與山豬吊不易辨識，且縮小踏板直徑無法排除幼熊、石虎等中小型動物，限位器與壓力裝置可任意調整，實務上無法被監督，無法實名制就無法查緝，在在顯示無法確保安全與管控。

農業部長陳駿季在2024於立法院答詢時承諾以1年緩衝期後，即以公告方式禁止山豬吊，迄今政策跳票、辜負人民期待，也敬告賴總統，莫忘身邊的愛犬斑斑曾遭受山豬吊迫害而截肢的苦痛。