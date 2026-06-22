影／救救台灣黑熊、石虎！動保團體呼籲全面禁止山豬吊

台灣動物共生聯盟在立法院舉行記者會，說明全面禁止山豬吊之主要論述及訴求，與此次627集會的活動規畫，台灣動物共生聯盟柯元傑表示雖然「使用」山豬吊捕捉一般動物屬違法，但現行法規並未全面禁止山豬吊的「製造、販賣、持有」。

山豬吊屬於無差別陷阱，常造成台灣黑熊、石虎及流浪犬貓斷肢或死亡。盡管野保法已修法全面禁用獸鋏，但山豬吊仍未被全面納入禁令之中，因此動保界持續呼籲修法加嚴，從源頭禁止山豬吊。台灣動物共生聯盟統計2020至2026約有31隻黑熊因山豬吊受傷，9隻死亡，呼籲修法加嚴，從源頭禁止山豬吊。

柯元傑表示尊重原住民傳統狩獵文化，但山豬吊是近十年由日本傳入，與傳統「陷機獵」完全脫節、毫無技術與智慧可言，反而無助真正傳統狩獵文化保留與傳承，並可能使傳統文化消失。因此呼籲全面禁止使用山豬吊。

台灣動物共生聯盟在立法院舉行記者會，表示山豬吊屬於無差別陷阱，常造成台灣黑熊、石虎及流浪犬貓斷肢或死亡，其中2020至2026約有31隻黑熊受傷，9隻死亡。因此動保界持續呼籲修法加嚴，從源頭禁止山豬吊。記者蘇健忠／攝影