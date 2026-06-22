雪霸國家公園甄訓第7期保育志工共30名 7月1日起開放報名

為推廣國家公園理念，運用社會人力資源，協助推動登山服務管理，以及生態保育、遊憩安全維護等工作，時隔10年，雪霸國家公園即將再辦理保育志工甄訓，歡迎熱愛山林的朋友加入國家公園志工行列。

雪霸國家公園管理處表示，距離上次甄訓相隔10年了，之前完成的6期甄訓志工人數共 119 人。這群志工是維護雪霸園區生態保育與登山遊憩安全品質的核心力量，其任務涵蓋協助生態保育、棲地調查、環境教育、山林保護、登山安全宣導、遊憩服務管理及淨山與步道巡查等多面向工作。

在園區維護方面，保育志工每年定期針對雪山東峰、志佳陽、大霸尖山、武陵四秀及大小劍等園區內步道進行巡察，不僅負責步道環境清理、路線標示、捷徑排除與繩索維護等工作，亦進行山屋設施如電力設備、PAC的檢修與山屋內空間整理，致力於減少遊憩活動對自然環境的衝擊。

此外，志工隊積極參與雪管處的生態監測與棲地復育計畫。例如，協助觀霧山椒魚生態中心及其試驗棲地的環境改善工程，投入棲地維護工作；近年更協助農業部生物多樣性研究所台灣繁殖鳥類大調查計畫，認養園區內許多地形險峻、難以抵達的樣區，補足全國性生態監測工作的缺口。

雪管處說明，今年預計將甄訓第7期保育志工共30名，歡迎對環境教育活動有興趣者，身心健康、熱愛大自然、具服務熱忱、願意服務人群，希望成為國家公園志工的民眾踴躍報名；報名日期自115年7月1日起至7月31日止，詳細資訊及報名表請於雪霸國家公園官網(https://www.spnp.gov.tw/ch)下載。