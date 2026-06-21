長頸鹿、台灣黑熊、梅花鹿現身 鹽埔鹽南村3D彩繪成打卡熱點

屏東縣鹽埔鄉鹽南村最近出現打卡亮點，長達50公尺3D彩繪牆，牆面上有猴子、台灣黑熊、長頸鹿、海龜與大象等動物圖案，透過立體透視彷彿動物們躍出牆面，吸引許多人走訪打卡拍照，感受充滿童趣與創意的藝術魅力。

走進鹽南村，這座3D彩繪牆就在鹽埔加油站對面路口直直往下走，平凡街道因彩繪牆增添活力，長頸鹿探出窗外、猴子，海豚、海龜悠游海底世界、還有台灣黑熊、無尾熊同框，還有梅花鹿等，讓不少路過民眾停下腳步欣賞。

鹽南村長謝德憲表示，這項社區美化工程是爭取小額經費推動，透過藝術創作改善村內景觀，打造特色亮點。彩繪牆完成後短短一、兩周，已有數百人前來打卡拍照，不少民眾專程造訪，為社區帶來人氣。

彩繪牆創作者66歲電影看板畫師陳慶輝，擁有超過50年繪畫經驗的他，年輕時從電影看板學徒做起，後來投入室內壁畫、彩繪創作，足跡遍及全台，接受村長邀請返鄉創，也為家鄉鄉留下作品。

陳慶輝說，以動物與海底世界為主題，透過3D立體視覺，讓民眾拍照時更有互動感與趣味性。他頂著烈日在大雨傘遮蔽下作畫，畫一整天，歷時約12天完成50公尺的彩繪牆。

提供牆面屋主黃河章表示，透過彩繪美化環境，歡迎民眾前來拍照留念，讓更多人認識鹽埔鄉、鹽南村。

彩繪牆就在鹽埔國中附近，校長陳寶郎說，彩繪牆提升社區美學，讓藝術走入生活。當地居民開心說，牆面投入彩繪創作，改善環境景觀，凝聚地方認同。

屏東縣鹽埔鄉鹽南村最近出現打卡亮點，長達50公尺3D彩繪牆，牆面上有猴子、台灣黑熊、長頸鹿、海龜與大象等動物圖案，牆面創作者電影看板畫師陳慶輝。記者劉星君／攝影

屏東縣鹽埔鄉鹽南村最近出現打卡亮點，長達50公尺3D彩繪牆，牆面上有猴子、台灣黑熊、梅花鹿、海龜與大象等動物圖案，立體透視彷彿動物躍出牆面。記者劉星君／攝影

屏東縣鹽埔鄉鹽南村長謝德憲（左二）爭取經費，邀請畫師陳慶輝（左三）創作長達50公尺3D彩繪牆，牆面上有猴子、台灣黑熊、長頸鹿、海龜與大象等動物圖案，立體透視彷彿動物躍出牆面。記者劉星君／攝影