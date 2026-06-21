全世界只剩魚池鄉聽得到 魚池琴蛙搬新家搶救滅絕危機

全世界僅分布於南投縣魚池鄉的魚池琴蛙面臨滅絕危機，林業及自然保育署南投分署和農業部生物多樣性研究所、台北市立動物園等單位，在魚池鄉展開拓殖野放行動，透過建立新棲地及人工繁殖復育，增加族群數量與分布據點，降低單一棲地遭受災害後滅絕的風險。

南投分署表示，魚池琴蛙是台灣極為珍稀的兩棲類，目前全台僅存兩個野外族群，且都分布在魚池鄉。根據「2024台灣兩棲類紅皮書名錄」，魚池琴蛙被列為極危等級，同時也是野生動物保育法公告的珍貴稀有保育類野生動物。

由於魚池琴蛙具有特殊築巢習性，偏好泥質且可積水的環境，棲息範圍十分狹小，目前總分布面積僅約0.0147平方公里。一旦遭遇極端氣候、森林火災或重大開發等衝擊，兩個族群都可能受到影響，甚至全數滅絕。

為分散風險，南投分署與生多所近年展開潛在棲地調查，依據魚池琴蛙生殖需求，篩選具山谷地形、溪流源頭、伏流水、冬季可維持積水及紅化黃壤土壤等條件的區域，並在魚池鄉70處潛在地點進行勘查與評估。

經跨單位會勘及環境監測後，研究團隊確認適合棲息的新據點，作為此次拓殖野放地點，希望建立新的族群據點，提升物種存續機會。

此次野放的個體，來自保育團隊數年前於野外搶救的蝌蚪。當時部分棲地因乾旱缺水，蝌蚪面臨死亡風險，保育人員緊急救援後送往台北市立動物園進行人工圈養繁殖。經多年培育，成功增加個體數量後，再送回魚池鄉野放。

生多所指出，野放後將持續進行長期族群監測，追蹤魚池琴蛙在新棲地的生存與繁殖情形，並透過滾動式管理調整保育措施，提高野放成功率。

南投分署表示，魚池琴蛙保育有賴跨單位合作，結合台電明潭發電廠等土地管理單位共同投入。未來將持續透過科學監測、棲地管理及復育工作，逐步提升魚池琴蛙族群數量與生存韌性，守護這項全球僅存在魚池鄉的珍貴生態資產。

林保署南投分署、台北市立動物園等單位在魚池鄉野放魚池琴蛙。圖／生多所提供