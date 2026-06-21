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虎頭蜂活動旺季來臨三峽登山隊慘遭蜂螫 新北動保處教你防螫撇步

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
日前有民眾於三峽山區遭受蜂螫，動保處現場確認為黑腹虎頭蜂。記者黃子騰／翻攝
日前有民眾於三峽山區遭受蜂螫，動保處現場確認為黑腹虎頭蜂。記者黃子騰／翻攝

夏日是虎頭蜂活動的旺季，新北市三峽山區日前有登山隊遭受蜂群攻擊，新北市動保處派員到場，確認是攻擊性強的黑腹虎頭蜂，當日立即將蜂窩摘除。動保處提醒，戶外活動應身著淺色衣物及帽子，並攜帶含DEET成分之防蚊液，保護自己免受蜂螫。

虎頭蜂螫傷案件常發生於田間、林地及郊山步道等環境，其中以農民、園藝工、除草作業人員及清晨戶外工作者風險較高。由於虎頭蜂蜂巢常隱藏於草叢、灌木、樹叢或地下，民眾在農田、濕地、林地作業或郊山踏青時，若未察覺蜂巢位置而誤闖警戒範圍，極易引發蜂群攻擊造成蜂螫事件。

為避免民眾遭受蜂螫，動保處自2023年起和台大昆蟲系合作，創新全國設立虎頭蜂熱點地圖，讓民眾能即時得知虎頭蜂築巢及螫傷熱點資訊，後續更創Line Bot新北市虎頭蜂熱點警示系統，除了能夠即時獲得虎頭蜂科普知識及確認新北市虎頭蜂熱點地圖外，更能隨時得知自己身處位置是否為虎頭蜂築巢熱點，在外若見到疑似虎頭蜂窩也能立即通報，保護自己也保護他人。

動保處提醒，民眾若發現蜂巢或蜂群活動，應立即暫停活動，應通報1999市政服務專線或動保處1959專線，由專業人員到場處理，且切勿自行摘除蜂巢。另外民眾於郊區、林地或步道活動時，每行進約50公尺即留意周遭環境，避免誤入蜂群活動警戒範圍。若發現已有1至2隻警戒蜂於身旁盤旋應立即撤離。戶外活動時建議穿著淺色、光滑材質之長袖衣褲及淺色帽子，避免穿著深色或粗糙材質衣物，並可隨身攜帶簡易防護用品，如含DEET成分之驅蚊液，於活動前適量噴灑，作為緊急防護措施。若不幸遭虎頭蜂螫傷，應立即遠離現場，避免二次攻擊，並儘速撥打119送往鄰近醫院就醫，以爭取黃金救治時間

新北市動保處表示，虎頭蜂巢外觀多呈現球狀，顏色為土黃色，表面帶有波浪狀紋路，常見於樹枝或屋簷下，周遭會有巡邏蜂飛行。提醒民眾清明節過後至11月為虎頭蜂頻繁築巢旺季，民眾住家附近如發現疑似蜂窩構造物，為免遭蜂螫應立即通報動保處24小時專線（02-29596353）派員處理。

新北市動保處當天立即完成蜂巢摘除。記者黃子騰／翻攝
新北市動保處當天立即完成蜂巢摘除。記者黃子騰／翻攝

新北市政府與台大昆蟲系合作製作虎頭蜂築巢熱點地圖。記者黃子騰／翻攝
新北市政府與台大昆蟲系合作製作虎頭蜂築巢熱點地圖。記者黃子騰／翻攝

動保處於現場架設封鎖線，避免民眾遭游離蜂螫。記者黃子騰／翻攝
動保處於現場架設封鎖線，避免民眾遭游離蜂螫。記者黃子騰／翻攝

虎頭蜂 位置 三峽

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