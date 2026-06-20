端午連假首日上萬人到小琉球 環團籲勿干擾海龜產卵

每年5到7月是小琉球海龜產卵高峰期，也是當地旅遊旺季，今年端午連假首日逾萬人登島，晚間正巧1隻母龜上岸產卵。在地環團呼籲遊客在產卵高峰期夜間到沙灘時少用燈光，避免干擾海龜產卵。

屏東熱門旅遊地點小琉球每逢連假吸引大批遊客，今年端午連假也不例外。依屏東縣政府交通旅遊處資訊，昨天連假首日訂房率滿房，登島人數達1萬4346人。不過，目前也正值海龜等生物繁殖季。

負責小琉球海龜生態調查的台灣咾咕嶼協會專案經理林駿宏今天告訴中央社記者，協會6日在中澳沙灘記錄到1隻母龜產卵，依海龜重新排卵成熟約14天推估，端午連假期間將再度上岸，因此日前呼籲遊客晚間避免前往中澳沙灘。

林駿宏說，感謝水上遊憩業者與民宿業者配合宣傳，中澳沙灘遊客明顯減少，這隻母龜也在昨晚順利完成今年第2次產卵，卵窩已圍設保護。

林駿宏表示，由於5至7月是母龜產卵高峰期，呼籲遊客實踐「負責任旅遊」，在產卵期間的晚間7時30分後減少進入沙灘，若進入也應避免使用燈光。若發現海龜上岸也切勿圍觀，母龜上岸時警覺性高，燈光或人類靠近都可能嚇跑母龜，若因此導致母龜放棄原有產卵地，未必能找到合適環境，最糟情況可能在返海過程沿途產卵。

林駿宏說，研調團隊今年已記錄到3至4隻母龜上岸，共留下12個卵窩。其中首隻母龜自去年12月至今年3月間共產下8窩卵，是自2022年展開調查以來，首次在冬季觀察到海龜產卵。

他表示，每個卵窩通常有100多顆蛋，從2022至2025年資料來看，5至7月受颱風及高溫等因素影響，平均孵化率約50%；去年12月上岸的母龜所產8窩卵，平均孵化率達79%。由於海龜在攝氏29度以下孵化時，雄龜比例較高，因此這批卵窩孵化出較多雄龜，成為近年難得案例。