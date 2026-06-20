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農業部預告修正犬貓美容服務定型化契約 新增3項履約保障

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
農業部為提供業者有更多元化辦理履約保證管道，在蒐集各界意見後，提出法規修正草案，新增3項低門檻履約保障選項。聯合報系資料照 張睿傑
農業部為提供業者有更多元化辦理履約保證管道，在蒐集各界意見後，提出法規修正草案，新增3項低門檻履約保障選項。聯合報系資料照 張睿傑

寵物美容當道，農業部為提供業者有更多元化辦理履約保證管道，在蒐集各界意見後，提出法規修正草案，並已預告。這次修法新增3項低門檻履約保障選項，將履約保障方式由現行「預收款信託」與「聯合連帶保證協定」2項，擴充至5項，新增項目包含：金融機構履約保證、金融機構或電子支付機構價金保管及同業相互連帶保證等3種，讓業者有更多元化辦理履約保證的管道，期望透過擴充多元、低門檻的履約保障機制，活絡產業動能。

農業部會進行這項修正，主要是部分業界反映微型業者難以辦理「犬、貓美容服務定型化契約」履約保障，因此，在蒐集各界意見後，農業部提出法規修正草案，並已於日前預告。

農業者表示，依據「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」現行規定，企業經營者預收款超過1萬元且非包月，需提供履約保障。日前業界反應，微型業者因營運資金規模低，較難負擔預收款信託之手續費與資金周轉壓力。農業部因此於5月12日邀集業界代表、消保團體、縣市政府及行政院消費者保護處討論後，提出本次修正草案，修正核心在於「提供多元彈性選擇」，草案中各項履約保障機制，包含金融機構履約保證、價金保管及同業互保等，皆可由業者依自身營業規模與財務狀況「自由擇一辦理」。

農業部呼籲，推動定型化契約是落實《消費者保護法》、維護社會大眾權益的必要施政。歡迎各界於預告期間內，踴躍提供實務意見，農業部將廣納各方建言，使法規制度更臻完善。

農業部 寵物美容

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