石斑魚「雌轉雄」、小丑魚「雄轉雌」 海生館推特展打破二元性別思維

石斑魚會「雌轉雄」，小丑魚則是「雄轉雌」，屏東海生館推出「海洋性別變奏曲」特展，透過海洋生物獨特的性別現象、繁衍策略與育幼行為，引導觀眾從科學角度打破傳統二元性別分類，認識自然界豐富多元的生命樣貌，展期至明年3月。

海生館表示，這次規畫5大展區，結合館藏標本、多媒體互動及光影裝置，介紹海洋生物獨特的性別現象。人類傳統觀念中性別往往被定型，然而海洋生物中，性別其實是生物因應環境發展出的生存策略。

展覽介紹，部分石斑魚會隨成長「由雌轉雄」；小丑魚會因族群結構改變「由雄轉雌」；海兔同時具備雌雄雙重生殖功能，甚至能集體形成趣味的交配鏈；海馬則由雄性負責懷孕與育幼，證明自然界分工並非僅單一形式，而是充滿彈性的多元選擇。

特展也將視角延伸至人類社會，當自然界許多既定的性別框架都存在不同答案時，大家可理解反思性別不只是非黑即白的二元分類，而應看見、欣賞不同個體與角色存在的價值。

「海洋性別變奏曲：藍色之外」特展即日起至明年3月，於海生館珊瑚王國館2樓特展區展出，憑入館門票即可參觀，邀請大家走進展場，一同探索海洋生命奧秘，並從自然界觀察中看見性別的多種可能。

雄海馬懷孕育子。圖／海生館提供