快訊

李文良投入金門縣長選戰「免職」卸任副縣長 接替人選陳龍安恐惹議

新北大橋機車自撞護欄 54歲男騎士「失去生命徵象」命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違4年！台北動物園驚喜迎「丹頂鶴寶寶」 躲媽媽背上萌樣曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
丹頂鶴寶寶近1個月大時，還會躲藏在媽媽的羽翼中。圖／台北市立動物園提供
丹頂鶴寶寶近1個月大時，還會躲藏在媽媽的羽翼中。圖／台北市立動物園提供

台北市動物園今天公布，園方睽違四年再度成功繁殖丹頂鶴寶寶，目前寶寶已屆60日齡，褐色絨毛的「小雞」般外表的寶寶，跟在媽媽腳邊活動，邀請民眾在6月22日動物園不對外開放10日，趕緊前來目睹難的一見的丹頂鶴寶寶。

北市動物園介紹，於2026年4月20日孵出一隻丹頂鶴寶寶，丹頂鶴寶寶在鶴爸爸BIG、鶴媽媽KIKA的呵護下成長，轉眼來到60日齡。從剛出生沒幾天身上布滿褐色絨毛的「小雞」般外表，目前脖子和雙腿都已長得健壯修長，背部混雜深咖啡色羽毛，腹部和翅膀也開始長出白色羽毛。

動物園表示，園方起初發現是受精卵後，由「鳥類人工孵化室」接手孵蛋，並在預估破蛋前2日還給了丹頂鶴KIKA接續孵蛋，在4月20日丹頂鶴鶴寶寶順利誕生。剛孵化幾天的丹頂鶴寶寶，總是跟在丹頂鶴媽媽KIKA腳邊活動，有時丹頂鶴KIKA蹲坐休息，寶寶還會躲藏在的背上。

丹頂鶴爸爸BIG則是對周遭動靜充滿警戒，只要有人靠近就會緊盯驅趕，呼喚丹頂鶴KIKA一起鳴叫警告。

動物園表示，丹頂鶴寶寶近1個月大時，也能觀察到牠的嘴喙逐漸變長，身體比例看起來就像爸爸媽媽的縮小版，身高已達成成鳥腿部的高度，此時仍然是褐色絨毛的「寶寶裝」。不過，到了5月底時，丹頂鶴寶寶的腹部、雙腿基部和翅膀內側開始換上白色絨毛、白色羽毛，背上則是深咖啡羽色，外表明顯改變。

動物園說，雖然丹頂鶴寶寶出生僅僅兩個月，但「一暝大一寸」的成長，邀請大家趁著6月22日動物園將開始為期10天的不對外開放期間之前，趕緊來看看丹頂鶴寶寶，等到暑假到來，丹頂鶴寶寶的身形和羽毛顏色又將全然不同。

1個月大的丹頂鶴寶寶，身高已超過成鳥雙腿，但身上還是淺色絨毛的寶寶模樣。圖／台北市立動物園提供
1個月大的丹頂鶴寶寶，身高已超過成鳥雙腿，但身上還是淺色絨毛的寶寶模樣。圖／台北市立動物園提供

丹頂鶴爸爸、媽媽只要看到有人接近，就會警戒驅趕保護小鶴，也因此不容易拍到三鶴同框的畫面。圖／台北市立動物園提供
丹頂鶴爸爸、媽媽只要看到有人接近，就會警戒驅趕保護小鶴，也因此不容易拍到三鶴同框的畫面。圖／台北市立動物園提供

丹頂鶴 動物園

延伸閱讀

台北穿山甲「果寶」旅歐4年 移居德國延續域外保育

北市動物園小貓熊「奇奇」抵星國 助力域外保育

北市動物園6月22日起10天 歲修不對外開放

神仙爽缺？陸動物園「徵人扮黑熊」年薪曝光 網見工作內容搶報名

相關新聞

睽違4年！台北動物園驚喜迎「丹頂鶴寶寶」 躲媽媽背上萌樣曝光

台北市動物園今天公布，園方睽違四年再度成功繁殖丹頂鶴寶寶，目前寶寶已屆60日齡，褐色絨毛的「小雞」般外表的寶寶，跟在媽媽腳邊活動，邀請民眾在6月22日動物園不對外開放10日，趕緊前來目睹難的一見的丹頂鶴寶寶。

瀕危珍稀東方白鸛再傳壞消息 疑纏網重傷搶救不及施以安樂死

列屬珍稀保育的東方白鸛昨天再傳死訊，一隻疑被魚網纏腳的東方白鸛摔落水濁水溪口，奄奄一息，被發現動員救援，緊急送特生中心因嚴重脫水搶救無效，宣告安樂死，經查這隻東方白鸛並非在雲林築巢的鳥族，推測從外地飛抵雲林卡網致死，鳥友將成立東方白鸛保育協會全力保護，避免珍鳥一再罹難。

端午巧遇「白娘子」 新北動保處呼籲野外遇蛇「三不五要」

端午期間也是蛇類活動旺季，新北市土城區日前便有人遇到罕見的「白化雨傘節」，動保處提醒民眾注意「三不五要」防蛇守則：「住家三不」與「外出五要」。

狗被帶離後不吃不喝 專家：沒入不見得是最佳方案

曾有犬隻被帶離後，以為遭主人拋棄，出現不吃不喝等緊迫反應，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，是否沒入，須判斷主人與動物的互動關係，沒入雖能讓動物脫離危險環境，卻不見得是最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

不當飼養通報案沒入數偏低 民代籲成立動保警察

新北市近3年共受理587件不當飼養通報案，最終沒入的僅六件。議員認為多數虐待案發生在私人空間，動保員要進入有相當難度，建議成立動保警察。新北市動保處表示，沒入須符合法定要件，重要是警方即時協助調閱監視器及追查行為人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。