睽違4年！台北動物園驚喜迎「丹頂鶴寶寶」 躲媽媽背上萌樣曝光

台北市動物園今天公布，園方睽違四年再度成功繁殖丹頂鶴寶寶，目前寶寶已屆60日齡，褐色絨毛的「小雞」般外表的寶寶，跟在媽媽腳邊活動，邀請民眾在6月22日動物園不對外開放10日，趕緊前來目睹難的一見的丹頂鶴寶寶。

北市動物園介紹，於2026年4月20日孵出一隻丹頂鶴寶寶，丹頂鶴寶寶在鶴爸爸BIG、鶴媽媽KIKA的呵護下成長，轉眼來到60日齡。從剛出生沒幾天身上布滿褐色絨毛的「小雞」般外表，目前脖子和雙腿都已長得健壯修長，背部混雜深咖啡色羽毛，腹部和翅膀也開始長出白色羽毛。

動物園表示，園方起初發現是受精卵後，由「鳥類人工孵化室」接手孵蛋，並在預估破蛋前2日還給了丹頂鶴KIKA接續孵蛋，在4月20日丹頂鶴鶴寶寶順利誕生。剛孵化幾天的丹頂鶴寶寶，總是跟在丹頂鶴媽媽KIKA腳邊活動，有時丹頂鶴KIKA蹲坐休息，寶寶還會躲藏在的背上。

丹頂鶴爸爸BIG則是對周遭動靜充滿警戒，只要有人靠近就會緊盯驅趕，呼喚丹頂鶴KIKA一起鳴叫警告。

動物園表示，丹頂鶴寶寶近1個月大時，也能觀察到牠的嘴喙逐漸變長，身體比例看起來就像爸爸媽媽的縮小版，身高已達成成鳥腿部的高度，此時仍然是褐色絨毛的「寶寶裝」。不過，到了5月底時，丹頂鶴寶寶的腹部、雙腿基部和翅膀內側開始換上白色絨毛、白色羽毛，背上則是深咖啡羽色，外表明顯改變。

動物園說，雖然丹頂鶴寶寶出生僅僅兩個月，但「一暝大一寸」的成長，邀請大家趁著6月22日動物園將開始為期10天的不對外開放期間之前，趕緊來看看丹頂鶴寶寶，等到暑假到來，丹頂鶴寶寶的身形和羽毛顏色又將全然不同。

1個月大的丹頂鶴寶寶，身高已超過成鳥雙腿，但身上還是淺色絨毛的寶寶模樣。圖／台北市立動物園提供