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瀕危珍稀東方白鸛再傳壞消息 疑纏網重傷搶救不及施以安樂死

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
瀕危珍稀保育類東方白鸛再傳死訊，繼上月一隻被風機葉扇擊中死亡，鳥友昨天再發現另一隻重傷的成鳥，摔落在濁水溪口，奄奄一息，經搶救仍告不治。圖／孫元勳教授提供
瀕危珍稀保育類東方白鸛再傳死訊，繼上月一隻被風機葉扇擊中死亡，鳥友昨天再發現另一隻重傷的成鳥，摔落在濁水溪口，奄奄一息，經搶救仍告不治。圖／孫元勳教授提供

列屬珍稀保育的東方白鸛昨天再傳死訊，一隻疑被魚網纏腳的東方白鸛摔落水濁水溪口，奄奄一息，被發現動員救援，緊急送特生中心因嚴重脫水搶救無效，宣告安樂死，經查這隻東方白鸛並非在雲林築巢的鳥族，推測從外地飛抵雲林卡網致死，鳥友將成立東方白鸛保育協會全力保護，避免珍鳥一再罹難。

去年底一對東方白鸛飛抵雲林二崙鄉濁水溪口電塔築巢繁衍，成功孵育三隻幼鳥，不僅創下世界緯度最低的產育紀錄，更傳為國際野鳥保育佳話，不料，上月底一隻幼鳥練習飛行覓食時，不慎被風機扇門擊中，當場身首異離死亡，引起鳥界震驚，日本保育團體也受邀來台分享保育經驗。

詎料，在大家重視保育之餘，昨天下午再傳東方白鸛死訊，一隻成鳥被發現摔落在濁水溪出海口南岸，長駐在河口觀察保育的屏東科大前教授孫元勳和麥仔簝文化協會理事長吳明宜偕同十多位鳥友趕往救援，發現這隻東方白鸛腳部受傷並纏有網線，奄奄一息生命微弱。

救援人員先了包紮後，趕緊送往南投特生中心經獸醫搶救，因傷勢造成脫水嚴重，已難挽回生命，即施以安樂死，成為第二隻死於台灣的東方白鸛，鳥友甚感惋惜，經進一步比對，這隻成鳥並非在雲林築巢的東方白鸛家族成員。

吳明宜說，據紀錄資料顯示，東方白鸛曾現蹤在北部金山、屏東，近年來濁水溪口出現過有六隻，並不包含在雲林築巢生育的四隻，所以這隻疑被魚網纏死的東方白鸛，可能這兩天才從遠處飛來的。

吳明宜說，珍貴的東方白鸛接連意外死亡，在在顯示施以腳環或追縱器保育的重要性，昨天這隻死亡的東方白鸛，如裝有追縱器便可及早發現，或許還有搶回生命的機會，日韓等國早已引進科技保育，面對接連意外，他們將發起成立東方白鸛協會，結合民間、學界、官方之力投入保育，避免珍鳥一再罹難。

摔落濁水溪口的東方白鸛腳部明顯發現被網線纏繞。懷疑是從魚塭的護網爭脫所留下的殘線。圖／孫元勳教授提供
摔落濁水溪口的東方白鸛腳部明顯發現被網線纏繞。懷疑是從魚塭的護網爭脫所留下的殘線。圖／孫元勳教授提供

瀕危珍稀保育類東方白鸛再傳死訊，繼上月一隻被風機葉扇擊中死亡，鳥友昨天再發現另一隻重傷的成鳥，摔落在濁水溪口，奄奄一息，經搶救仍告不治。圖／孫元勳教授提供
瀕危珍稀保育類東方白鸛再傳死訊，繼上月一隻被風機葉扇擊中死亡，鳥友昨天再發現另一隻重傷的成鳥，摔落在濁水溪口，奄奄一息，經搶救仍告不治。圖／孫元勳教授提供

東方白鸛的腳部明顯發現被網線纏繞。懷疑是從魚塭的護網爭脫所留下的殘線。圖／孫元勳教授提供
東方白鸛的腳部明顯發現被網線纏繞。懷疑是從魚塭的護網爭脫所留下的殘線。圖／孫元勳教授提供

第二隻意外死亡的東方白鸛，腳部明顯重傷。圖／孫元勳教授提供
第二隻意外死亡的東方白鸛，腳部明顯重傷。圖／孫元勳教授提供

救援人員用布保護重傷的東方白鸛，並緊急送往特生中心搶救，但仍告不治。 圖／孫元勳教授提供
救援人員用布保護重傷的東方白鸛，並緊急送往特生中心搶救，但仍告不治。 圖／孫元勳教授提供

安樂死 雲林

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