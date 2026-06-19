壽山動物園端午獻粽 黑猩猩、黑熊等吃專屬動物粽

高雄壽山動物園端午連假為園區動物設計多款應景「動物粽」，有月桃葉包裹的健康粽、消暑蔬果冰粽，以及牧草巨粽等，讓動物透過探索、拆解與取食過程獲得感官刺激和覓食樂趣。

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年端午節結合多元食材與動物行為豐富化理念，依據不同動物的習性量身打造專屬粽子，不僅增添節慶氛圍，更透過兼顧營養、感官刺激與自然行為展現的照養方式，持續提升動物福利，落實動物保育教育。

觀光局發布新聞稿表示，保育員利用園區種植的月桃葉，包裹紅蘿蔔丁、青江菜、苜蓿乾草及麥片，製作營養的健康粽，為動物加菜。其中，庫你庫你豬受限頭骨及頸椎構造，無法將頭抬得過高，只能望著眼前吊掛的健康粽聞香，保育員也貼心取下粽子放置地面。

園方也特地為黑熊準備的粽包有鴨肉、水煮蛋，讓黑熊「黑皮」與「波比」大快朵頤。孟加拉虎則享用特製虎紋牧草巨粽，老虎「阿生」及「二妞」充分展現撲抓、啃咬及撕扯等掠食天性，讓遊客直呼可愛又有趣。

此外，園區志工也運用紅莧菜、空心菜、鳳宮菜及秋葵等當季蔬菜，為黑猩猩製作營養特色菜粽。黑猩猩「莉忠」展現暖男風範，主動將手中的菜粽分享給「曼華」，而「曼華」也回贈菜粽，互動溫馨。

園方表示，首次接觸乾草粽的昏倒羊，透過磨角、頂撞及搖晃等方式不斷探索，展現旺盛好奇心；迷你驢與迷你馬經過一番觀察與嘗試後，也成功拆開牧草粽享用美味。

長鼻浣熊則享用色彩繽紛的五彩冰粽，其中芒果小丁粽最受歡迎，幾乎一上場便被秒速完食；相較之下，玉米蘿蔔粽、番茄粽、芭樂粽及綠拿鐵粽則顯得較不受青睞，展現動物們鮮明的飲食喜好。