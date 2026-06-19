端午巧遇「白娘子」 新北動保處呼籲野外遇蛇「三不五要」

端午期間也是蛇類活動旺季，新北市土城區日前便有人遇到罕見的「白化雨傘節」，動保處提醒民眾注意「三不五要」防蛇守則：「住家三不」與「外出五要」。

所謂「三不五要」指的是住家環境「不」要讓雜草叢生、「不」堆放雜物、「不」要有裂隙孔洞，以免蛇類藏匿或入侵家中。戶外活動「要」穿著長袖衣褲及包覆性鞋履，減少皮膚暴露、經過草叢「要」手持長棍先打草驚蛇」。

遇蛇時應冷靜繞道「要」保持距離，不驚擾、不挑釁、「要」避開蛇類活動頻繁的夜間及清晨時段、萬一遭蛇咬「要」記下蛇類特徵，提供醫師參考，利於施打正確抗毒蛇血清。

蛇類白化主要源自於基因突變，通常是透過特殊選育帶有白化基因的個體，在野外鮮少見到白化蛇類。舊觀念認為三角頭型才有毒，但不完全正確，譬如眼鏡蛇、雨傘節等眼鏡蛇科毒蛇的頭型便是橢圓形。因此遇到蛇，不管頭型為何，都應保持安全距離避免接觸。

新北市動保處統計，去年共接獲3814件蛇案通報，其中大多集中於6至8月，3個月合計共有1327件蛇案通報，最常見的蛇類分別為龜殼花（816件）、紅斑蛇（323件）及黑眉錦蛇（300件），通報量前3高的行政區分別是中和區（457件）、鶯歌區（422件）及樹林區（422件）。

提醒民眾若在住家遇到蛇類切勿驚慌，也不要自行捕捉或驅趕，以免發生危險。若需動物救援或捉蛇協助，請即刻通報動保處24小時專線（02-29596353）或1999市民專線，由專業人員協助處理，保護自己也保護蛇類。