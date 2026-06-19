狗被帶離後不吃不喝 專家：沒入不見得是最佳方案

曾有犬隻被帶離後，以為遭主人拋棄，出現不吃不喝等緊迫反應，獸醫師公會全國聯合會榮譽理事長譚大倫說，是否沒入，須判斷主人與動物的互動關係，沒入雖能讓動物脫離危險環境，卻不見得是最佳解方，許多個案透過飼主教育、資源協助及持續輔導，仍有機會改善動物生活品質。

譚大倫說，若動物常態遭打罵，眼神一定會相當害怕直視主人，若遭不當對待造成動物身心受創，可考慮沒入，但沒入恐引發其他後遺症，讓動物引為遭拋棄，也是另一種身心受創。

曾有民眾目擊飼主對犬隻大聲斥責甚至用棍子打狗，網友熱議要求沒入犬隻。經動保處調查發現，該案主要問題在於飼主缺乏正確飼養及訓練觀念，以為打罵是有效的管教方式，飼主並非惡意虐待。犬隻帶離安置期間出現不吃不喝等緊迫反應，動保處要求飼主接受生命教育課程、學習正確飼養觀念，專業訓犬師協助改善人犬互動方式後，才將狗發還。

台灣防止虐待動物協會監事、犬隻行為訓練師許朝訓指出，部分遭不當飼養的犬隻長期處於籠養、鍊養等單調環境，接觸外界刺激有限，適應能力往往較一般家犬差。這類犬隻被沒入、轉換到全新環境時，確實可能因照顧者改變、環境變化而產生壓力反應，甚至出現不吃不喝等情況。

他表示，每隻狗個性與生活經驗不同，無法預測犬隻離開原環境後會出現哪些反應，相較於一般犬隻，長期處於不當飼養環境的狗，因壓力而出現適應問題的機率確實較高。

許朝訓認為，飼主教育仍具有相當重要的作用。他觀察，許多不當飼養案未必出於惡意，而是飼主缺乏正確知識，不知如何改善飼養方式。實務上，協會在處理相關個案時，除提供飼養觀念外，也會協助評估硬體設備、圍籬設置及照顧方式等問題，協助飼主改善環境。

「有些人不是做不到，而是不知道該怎麼做。」許朝訓表示，透過輔導與資源協助，有機會讓原本不理想的飼養環境逐步改善，進而提升動物生活品質。

至於何種情況應優先沒入，許朝訓指出，若涉及虐待行為，或動物已出現疾病、受傷、疼痛等，而飼主拒絕提供必要醫療，導致動物面臨立即性危害、甚至可能死亡，就有必要考慮緊急沒入。

他表示，當動物繼續留在原環境，可能面臨持續受苦或生命危險時，沒入是保護動物的重要手段；若尚未達到急迫危害程度，可優先透過溝通、教育、輔導及資源協助等方式介入。

許朝訓認為，沒入應被視為動保執法中最強烈的處置手段之一，這代表動物將直接離開原本生活環境。不過，沒入後的安置環境同樣重要，若沒有完善照顧及後續規畫，動物未必能獲得更好生活。

他表示，決定是否沒入時，除評估原飼養環境，也必須考量後續安置場所是否具備足夠照顧能力、醫療資源及適應支持措施，才能符合動物福利原則。

沒入後若出現適應不良的犬隻，許建議可先從飲食及基本照護著手，透過提供較具吸引力的食物、維持正常進食及身體機能，逐步協助犬隻降低壓力、適應新環境，再進一步做行為調整與照顧安排。

曾有犬隻被帶離後，以為遭主人拋棄，出現不吃不喝等緊迫反應，專家提醒，沒入雖能讓動物脫離危險環境，卻不見得是最佳解方。圖／新北市動保處提供

曾有犬隻被帶離後，以為遭主人拋棄，出現不吃不喝等緊迫反應，專家提醒，沒入雖能讓動物脫離危險環境，卻不見得是最佳解方。圖／新北市動保處提供

曾有犬隻被帶離後，以為遭主人拋棄，出現不吃不喝等緊迫反應，專家提醒，沒入雖能讓動物脫離危險環境，卻不見得是最佳解方。圖／新北市動保處提供