不當飼養通報案沒入數偏低 民代籲成立動保警察

新北市近3年共受理587件不當飼養通報案，最終沒入的僅六件。議員認為多數虐待案發生在私人空間，動保員要進入有相當難度，建議成立動保警察。新北市動保處表示，沒入須符合法定要件，重要是警方即時協助調閱監視器及追查行為人。

今年2月，彰化有民眾通報一隻杜告犬「健康」疑遭虐，受虐影片在網路引發民眾及動保團體關注，彰化縣動物防疫所查處後依動保法對飼主開罰。不料當天「健康」即失去蹤影，隔月在彰化伸港六股抽水站附近驚見已變白骨。

新北市議員陳世軒表示，動保員執行動物救援案遭遇最大困難在於多數虐待案發生在私人空間（家裡），若飼主拒絕開門，加上動保員沒有搜索權，難以確認屋內狀況。就算協同警員到場，但因動物在法律上被視為私人財產，基層警員往往不清楚是否能強制進入救援。

陳世軒說，動保員及警方沒有搜索權及強制力，動保員雖熟悉動保業務但卻不熟悉刑事蒐證，警方了解法律程序但卻不熟悉動保法相關規定。部分案件僅以勸導或要求改善方式處理，變成惡性循環，虐待動物事件恐不斷重演。

陳說，動保警察已討論多年，雖然警務人員編制人力不足，可以參考國外做法，與民間組織合作。陳指出，美國部分地區設有具執法權限的「動物治安官」，英國有民間動保組織協助前期蒐證與案件處理，相關經驗可作為台灣制度設計參考。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳說，成立動保警察涉及是否需要修動保法，若內政部願意，就像婦幼警察模式，重點在中央的決心。目前動保案件由動保員處理，與警察的權力有很大落差。

何宗勳指出，動保員出勤時缺乏識別標誌或制服，穿著便服會讓民眾第一印象打折扣，目前做法是動保員發現涉及刑事或虐待案件時，再搭配警方到場，往往無法在第一時間介入，導致救援變成兩個時間點，且一般警察若對動物不熟悉，辦案效率反而不如專業的動保員。

何建議，在中央法規修正前地方政府應給予動保員專屬制服，提升識別度，建立執法權威感與榮譽感。挑選對動物有熱情的警察，透過任務編組給予加給，成立地方政府層級的動保大隊，賦予其專辦動保案的權限。透過制服化與制度化，提升動保員與警察的榮譽感，展現對動保的重視。

新北動保處長楊淑方表示，社群媒體發達，民眾會在臉書等平台ＰＯ文，接著通報電話湧入，動保處將每通電話入案，587件不當飼養通報案有許多是重複報案。許多案件涉及飼養觀念、環境管理或照護方式爭議。例如犬隻未妥善繫留、飼養環境髒亂、飲水及食物不潔等，未必達法定沒入標準，若未涉及生命立即危險，會以要求飼主改善優先。

楊淑方指出，動保員執勤時曾遭遇情緒激動民眾責罵甚至威脅，依案件風險評估決定請警方陪同，若涉及酒後施暴、家暴背景或重大虐待案，會聯繫轄區警方共同到場。動保處與各警分局有建立聯繫群組及合作機制，警方在重大動保案能迅速提供協助。

楊認為，搜索票須透過警察及司法體系依法申請，並非設立動保警察才能解決問題，實務上最重要是警方即時協助調閱監視器、追查行為人，發揮事半功倍效果。

新北市近3年累計受理587件不當飼養通報案，最終沒入僅6件。動保處說，會將每通電話入案，587件不當飼養通報案中有許多是重複報案。圖／新北市動保處提供

新北市近3年累計受理587件不當飼養通報案，最終沒入僅6件。動保處說，會將每通電話入案，587件不當飼養通報案中有許多是重複報案。圖／新北市動保處提供

新北市近3年累計受理587件不當飼養通報案，最終沒入僅6件。動保處說，會將每通電話入案，587件不當飼養通報案中有許多是重複報案。圖／新北市動保處提供