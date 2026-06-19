成魚僅3公分！台灣特有種「成龍青鱂」 林保署爭取列保育

來自拉丁美洲的藝術大師費爾南多・波特羅（Fernando Botero），以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，更被譽為廿世紀最具代表性的當代藝術家之一。他曾說過「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」在他的作品中，無論人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的體積比例，形塑出令人過目難忘的「圓滾滾」風格。

2026-06-19 00:29