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影／台中逢甲4萌鴨「攔路」萌翻了 網笑：誰家 「鴨霸」在晨跑？

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網友pingchun812今早在西屯區漢翔路、烈美街口，發現四隻鴨子正在過馬路。圖／網友pingchun812提供
網友pingchun812今早在西屯區漢翔路、烈美街口，發現四隻鴨子正在過馬路。圖／網友pingchun812提供

有網友今早在台中逢甲大學附近發現4隻鴨子正在過馬路，立即拍下四隻萌鴨身影，並PO網分享「一大早的，被鴨鴨攔路…」萌翻網友引熱議，有網友猜是從學校跑出來逛大街，也有網友憂心其安危；台中市動物保護防疫處表示，若查獲違規將依法裁處。

網友pingchun812今早在西屯區漢翔路、烈美街口，發現有四隻鴨子正在過馬路，立即拍下四隻萌鴨身影，並PO網分享「一大早的，被鴨鴨攔路…」，並詢問「誰家的鴨鴨出來逛街了？」

PO文一出，立即引起網友熱議，有網友戲稱「四鴨擋道」的行為是「鴨霸」、有的詢問「會不會是從附近的學校跑出來晨跑了？」「誰的柯爾鴨跑出來…還一次四隻」，PO文者也說，「要不是趕上班就陪牠們散步了」。

也有網友關心四隻鴨的安危，稱「推推，希望飼主趕快找回鴨鴨，外面很危險」，也有網友問「能救一下嗎？」PO文者說明，「按了喇叭牠們連動都不動，哈哈，只好下車趕…已把牠們趕到路邊了」。

動保處表示，若該鴨隻屬供玩賞或伴侶目的飼養寵物，飼主未妥善管理致動物進入道路等公共場所，且無7歲以上人員伴同，經查證屬實，將依動物保護法，最高可罹1.5萬元。

動保處指出，目前尚未接獲民眾通報捕捉或安置需求，逢甲商圈周邊也無相關畜牧場。若發現無主動物或有安置需求情形，可通報1999市民專線，由農業局派員協助處理。

網友pingchun812今早在西屯區漢翔路、烈美街口，發現四隻鴨子正在過馬路。圖／網友pingchun812提供
網友pingchun812今早在西屯區漢翔路、烈美街口，發現四隻鴨子正在過馬路。圖／網友pingchun812提供

鴨子 動物

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