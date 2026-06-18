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法鬥疑遭虐全身壁蝨亡 飼主父喊冤「罹失智症沒有虐狗」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東長治鄉一隻名為「貝果」的法國鬥牛犬疑似遭飼主父親邱姓男子虐待，他到案時表否認虐狗。圖／民眾提供
屏東長治鄉一隻名為「貝果」的法國鬥牛犬疑似遭飼主父親邱姓男子虐待，他到案時表否認虐狗。圖／民眾提供

屏東縣長治鄉傳出疑似虐狗致死案件，法國鬥牛犬「貝果」後肢癱瘓，全身還爬滿壁蝨、體無完膚，最終在連日大雨後死在積水草叢中。網友怒報案，飼主68歲的父親邱姓男子到案後喊冤，表示因罹患失智症，常常忘記狗在外面，否認虐待動物。

網友發文指出，貝果皮膚無一完好，滿身壁蝨狀況至少2至3個月以上的時間，腳也受傷、不良於行，且常沒有食物和水，常是鄰居給牠飼料和水，最近連日大雨飼主的父親還將貝果丟棄在大雨中淋雨，最終成為冰冷的屍體。

他說，貝果的飼主將牠丟給父親養大概5個多月，有人提醒飼主父親他竟表示「狗是我兒子養的，我很討厭狗，渴死最好」。愛狗人士接獲通報到場後，貝果已經不見蹤影，發現貝果時牠已死在草叢裡，因連日大雨屍體已發臭腐爛、死狀淒慘。

邱男到案說明喊冤，表示因罹患失智症，常常忘記有狗在外面，日前帶貝果去附近土地公廟找其他狗一起玩，忘記牠沒有跟著回來，後來想起時返回尋找，貝果已陳屍草叢。至於癱瘓是之前被車輾過導致，否認虐待動物。

縣府農業處動保科表示，已接獲通報後介入調查，已將死亡的法國鬥牛犬送台大動物法醫研究室檢驗，以釐清死因，若查證飼主涉及虐待或故意傷害動物致死，將依動物保護法處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

若確認飼主於犬隻生前有遺棄行為導致死亡，另可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若涉及將死亡或遭遺棄動物任意棄置，可依廢棄物清理法開罰。農業處呼籲飼主善盡照護責任，不得任意棄養或疏於照顧，以免觸法。

屏東長治鄉一隻名為「貝果」的法國鬥牛犬疑似遭飼主父親虐待，愛狗人士到場後發現已死亡。圖／民眾提供
屏東長治鄉一隻名為「貝果」的法國鬥牛犬疑似遭飼主父親虐待，愛狗人士到場後發現已死亡。圖／民眾提供

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