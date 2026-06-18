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口湖成龍濕地出現台灣特有種「成龍青鱂」 林保署展開調研爭取列保育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中研院生物多樣性研究中心博士黃世彬，向調研團隊說明「成龍青鱂」保種工作。圖／林保署南投分署提供
中研院生物多樣性研究中心博士黃世彬，向調研團隊說明「成龍青鱂」保種工作。圖／林保署南投分署提供

雲林縣口湖成龍濕地最近發現台灣特有種「成龍青鱂」，但受限於魚體小及分布範圍等因素，林業保育署南投分署結合觀樹基金會等，近日首度展開調查，共查出有3630隻，未來將每年持續進行監測並掌握數量，以研擬保育對策。

中研院生物多樣性研究中心博士黃世彬指出，目前台灣原生種青鱂魚種有噶瑪蘭青鱂、成龍青鱂及弓背青鱂，其中成龍青鱂為特有種，多分布在雲林口湖成龍濕地，其特徵有一雙藍色大眼睛，屬於半淡鹹水域魚類，成魚最長也僅約3公分的小型魚。

觀樹基金會環境教育策略長江進富指出，由於成龍青鱂體型小，且分布的區域也較為侷限，因此常受到外來種魚類如大肚魚、吳郭魚或帆鰭花鱂等的競爭與排擠，甚至被吃食，影響其生存空間。

此外，成龍青鱂母魚繁殖有「掛卵」習性，即是將卵掛在臀部等部位孵化，或將魚卵附著於藻類或廢棄漁網上容易消失，因此相關保育更需要被重視。

江進富指出，為制定相關保育，日前基金會與生多中心團隊、成龍社區、林保署南投分署、華碩電腦企業志工等，首度進入成龍濕地進行數量清查，成龍青鱂性喜在岸邊、貼近水面等環境游動，因此採目視調查法，遇複雜環境才委由專業人員協助統計。

經調查結果，共記錄3630尾成龍青鱂，成為該濕地第一批以系統性調查所掌握的族群數據，未來會持續在夏季繁殖高峰期之前進行調查，以追蹤觀察族群消長，以利制定相關保育政策。

同時為防止海水倒灌引來更多外來種入侵，造成成龍青鱂面臨消失的危機，調查團隊已在成龍濕地旁設置2個直徑約2公尺的養殖桶來保種，目前每桶約有250尾。調研過程也記錄到多種鰕虎魚等水生生物，展現成龍濕地豐富多樣的生態。

黃世彬表示，成龍青鱂是在2024年才透過學者正式發表命名，因此目前尚未正式列入保育名單或淡水魚紅皮書，此次研究調查是好的開始，未來一旦建立較完整的調研資料，就可望列入保育，讓台灣特有種成龍青鱂受到完善的保護。

口湖鄉成龍濕地出現台灣特有種「成龍青鱂」，林保署和觀樹基基會、生物多樣性研究中心展開調研，爭取列入保育。圖／中研院黃世彬提供
口湖鄉成龍濕地出現台灣特有種「成龍青鱂」，林保署和觀樹基基會、生物多樣性研究中心展開調研，爭取列入保育。圖／中研院黃世彬提供

雲林 成龍濕地 林保署

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