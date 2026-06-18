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北市大雨動物園多處積淹水 爬蟲館暫停開放

中央社／ 台北18日電

「不是端午水淹金山寺，是水淹動物園」，台北市立動物園透過臉書公告，爬蟲館與教育中心地下一樓暫停開放。園方表示，連日午後豪雨讓園區多處積淹水，幸未波及動物。

台北市立動物園昨天晚間在臉書發文公告，為維護場館環境，兩棲爬蟲動物館今天起暫停開放，教育中心地下一樓閱覽室及「象足跡、象前進」特展同樣自今天至7月1日暫停開放。

動物園說明，因近日大雨，園內多處發生積淹水情形，並滲漏至教育中心地下一樓，爬蟲館內天花板甚至因為潮濕而塌陷，不過動物沒有受波及，請遊客放心。

台北市昨天因午後對流雲系發展旺盛降下大雨，其中文山區北政國中測站下午2時至3時雨量就達62毫米。交通部中央氣象署今天已對大台北地區發布大雨特報，台北市災害防救辦公室表示，午後將有雷陣雨，預估各區最大時雨量上看60毫米。

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