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台北穿山甲「果寶」旅歐4年 移居德國延續域外保育

中央社／ 台北18日電

台北市立動物園今天表示，穿山甲「果寶」在移居捷克布拉格動物園4年後，又為助力域外保育而前往德國法蘭克福動物園，目前正替牠評估適合配對的雌性個體中。

「果寶」在2022年4月與「潤喉糖」一同前往布拉格，隔年2月產下第一隻在歐洲誕生的穿山甲小松果（Šiška），約一年半後再生下Connie。然而，「潤喉糖」2025年11月離世，布拉格動物園當時稱牠「在布拉格動物園的歷史上占極為特殊的地位」。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，成功在歐洲播建衛星族群的種子後，「果寶」在歐洲動物園暨水族館協會的穿山甲瀕危物種計畫調度下，在6月初前往德國法蘭克福動物園，盼進一步穩固域外族群發展。

動物園表示，法蘭克福動物園照養團隊已在布拉格及台北團隊的經驗交流下做好萬全準備，並由布拉格動物園的保育員一路陪同、幫助「果寶」適應新環境，目前正替牠評估適合配對的雌性個體。

動物園說，小松果與Connie的接連誕生讓歐洲對穿山甲保育重視度提升、匯聚更多資源及合作機會，希望「果寶」此行除了讓血緣開枝散葉，更進一步提高全球對此物種的認識及野外困境關注。

穿山甲 德國 台北

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