狗靠鼻子認識世界 瑞芳動物之家嗅聞樂園幫助毛寶貝找新家

狗靠鼻子認識世界，就像人靠眼睛觀察環境一樣。新北市瑞芳動物之家攜手專業訓練團隊讓每隻收容犬每周至少3天以上出籠曬太陽、透過遊戲維持心理健康與學習能力，讓收容品質逐步看齊國際動物福利標準、協助毛寶貝以穩定且安心狀態迎接認養新家庭。

歐洲寵物犬訓練師協會許朝訓表示，犬隻約有2億至3億個嗅覺受器，遠高於人類約500萬個，嗅聞是牠們認識環境與獲取資訊最重要方式。國際間相當重視收容犬隻的心理健康與情緒穩定，除每日散步，環境豐富化措施已廣泛應用於國外動物園、優良動物之家、犬隻行為訓練系統，有助於降低長期收容造成的壓力與無聊感。

目前瑞芳動物之家安排的訓練，包括在多元場域布置紙箱、玩具及不同材質探索道具設計遊戲，誘發犬隻好奇心及嗅聞行為。視天氣狀況每天或1周至少3至4次以上參加活動，建立健康規律生活節奏。

持續一段時間後，許多原本不願接近人、容易焦躁吠叫的狗狗，都會逐漸主動探索周遭環境、放慢腳步嗅聞與觀察，情緒明顯更穩定與照護員建立良好互動，便能提升被認養機會。

譬如「海苔」原本好動且專注力低，持續參與探索遊戲與社會化訓練後，逐漸學會與其他犬隻互動、適應不同環境。今年4月順利找到新家庭，認養人黃小姐透露，海苔回家後很快融入生活環境，與家中原有犬隻相處融洽，展現出穩定且親人的特質。

志工董小姐說，原來嗅聞訓練對狗來說非常重要，當她第一次看到環境豐富化遊戲設計時，印象非常深刻，狗狗總是專注地四處聞嗅探索，整體步調與情緒都會逐漸和緩，表情顯得更加輕鬆愉快。

新北市動保處表示，動物之家除了提供基本照護，更重視收容動物的身心健康與行為發展。為鼓勵民眾認養成犬，凡至新北市各動物之家完成認養，即可獲得「入新厝6好禮」，相關資訊可參考官網：https://reurl.cc/1kDnXX

嗅聞能幫助狗狗放鬆心情、降低壓力與焦慮，放風散步兼遊戲訓練，天天都會很開心。圖／新北市動保處提供

這可不是被搗蛋的狗狗弄亂，新北市瑞芳動物之家攜手專業訓練團隊為降低長期收容造成的壓力與無聊感，幫犬隻設計遊戲誘發好奇心及嗅聞行為，維持心理健康與學習能力，也是一種社會化訓練。圖／新北市動保處提供

嗅聞能幫助狗狗放鬆心情、降低壓力與焦慮，任何地點都可以安排嗅聞遊戲與訓練。圖／新北市動保處提供

「海苔」原本好動且專注力低，持續參與嗅聞探索遊戲與社會化訓練後，逐漸學會與其他犬隻互動、適應不同環境。今年4月順利找到新家庭，認養人黃小姐透露，海苔回家後很快融入生活環境，與家中原有犬隻相處融洽，展現出穩定且親人的特質。圖／新北市動保處提供