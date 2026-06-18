狗靠鼻子認識世界 瑞芳動物之家嗅聞樂園幫助毛寶貝找新家
狗靠鼻子認識世界，就像人靠眼睛觀察環境一樣。新北市瑞芳動物之家攜手專業訓練團隊讓每隻收容犬每周至少3天以上出籠曬太陽、透過遊戲維持心理健康與學習能力，讓收容品質逐步看齊國際動物福利標準、協助毛寶貝以穩定且安心狀態迎接認養新家庭。
歐洲寵物犬訓練師協會許朝訓表示，犬隻約有2億至3億個嗅覺受器，遠高於人類約500萬個，嗅聞是牠們認識環境與獲取資訊最重要方式。國際間相當重視收容犬隻的心理健康與情緒穩定，除每日散步，環境豐富化措施已廣泛應用於國外動物園、優良動物之家、犬隻行為訓練系統，有助於降低長期收容造成的壓力與無聊感。
目前瑞芳動物之家安排的訓練，包括在多元場域布置紙箱、玩具及不同材質探索道具設計遊戲，誘發犬隻好奇心及嗅聞行為。視天氣狀況每天或1周至少3至4次以上參加活動，建立健康規律生活節奏。
持續一段時間後，許多原本不願接近人、容易焦躁吠叫的狗狗，都會逐漸主動探索周遭環境、放慢腳步嗅聞與觀察，情緒明顯更穩定與照護員建立良好互動，便能提升被認養機會。
譬如「海苔」原本好動且專注力低，持續參與探索遊戲與社會化訓練後，逐漸學會與其他犬隻互動、適應不同環境。今年4月順利找到新家庭，認養人黃小姐透露，海苔回家後很快融入生活環境，與家中原有犬隻相處融洽，展現出穩定且親人的特質。
志工董小姐說，原來嗅聞訓練對狗來說非常重要，當她第一次看到環境豐富化遊戲設計時，印象非常深刻，狗狗總是專注地四處聞嗅探索，整體步調與情緒都會逐漸和緩，表情顯得更加輕鬆愉快。
新北市動保處表示，動物之家除了提供基本照護，更重視收容動物的身心健康與行為發展。為鼓勵民眾認養成犬，凡至新北市各動物之家完成認養，即可獲得「入新厝6好禮」，相關資訊可參考官網：https://reurl.cc/1kDnXX
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