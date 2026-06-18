獼猴大軍下山！台東市區頻見猴群逛街 還直接闖民宅找食物

近年台東獼猴數量持續增加，活動範圍也從山區逐漸向平地擴散，不僅農田、果園頻頻傳出遭猴群侵擾，如今連市區住宅區都難以倖免。近期有民眾發現獼猴大搖大擺出現在台東市區街道，甚至直接闖入民宅翻找食物，讓不少居民直呼不可思議，也憂心人猴衝突恐日益加劇。

有市區民眾表示，過去只有到郊區或山區才看得到猴子，最近卻經常在住家附近看見獼猴出沒，有的在屋頂奔跑、有的攀爬電線桿，甚至直接闖進住家陽台及廚房翻找食物。「以前覺得猴子很可愛，現在看到牠們進到家裡其實有點害怕，不知道會不會攻擊人」。

另一位住在市區的居民則表示，日前家中大門沒有關好，竟有獼猴趁機闖入，在客廳四處翻找食物後揚長而去，家人發現時都嚇了一跳。「感覺牠已經把人類生活空間當成牠的活動範圍了」。

除了住宅區居民感受明顯，農民面對猴害更是苦不堪言。不少果農指出，猴群近年來數量愈來愈多，也越來越不怕人，經常成群結隊闖入果園覓食，成熟果實往往還沒採收就遭破壞。以往利用敲鑼、放鞭炮等方式驅趕多少還有成效，如今猴群似乎早已習慣，效果大不如前。

猴害問題也引起地方民代關注。在上個月台東縣議會定期會中，多位議員即針對獼猴危害農作及影響民眾生活提出質詢，要求縣府提出更有效的防治對策。

對此，縣府農業處表示，由於中央今年停止相關補助，縣府擔心防治工作出現空窗，因此追加編列300萬元預算，將優先投入防猴電圍網建置，希望降低獼猴入侵農地的情況。

農業處指出，電圍網除可防範獼猴進入農地外，對東海岸及山區常見的山豬、山羌等野生動物也有一定阻隔效果，可協助減少農作損失。

不過，部分農民認為，電圍網只能解決部分問題，面對持續增加的獼猴族群，仍需要更完整的野生動物管理策略，包括族群監測、棲地管理及長期防治措施等，否則猴群持續往平地及市區擴散，未來恐不只是農損問題，還可能衍生公共安全及人猴衝突風險。