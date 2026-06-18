可憐法國鬥牛犬全身壁蝨大雨中亡 網友怒「檢舉飼主幫牠申冤」

屏東長治鄉爆出疑似飼主虐犬致死案，一隻名為「貝果」的法國鬥牛犬不良於行，全身爬滿壁蝨、體無完膚，死在在大雨之中，慘照被網友PO在網上，引發撻伐。農業處動保科表示已介入調查，並將送驗以釐清死因，如查證屬實，可依動保法可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上、200萬元以下罰金。

網友發文指出，全身布滿壁蝨，皮膚無一完好，滿身壁蝨狀況至少2至3個月以上的時間，腳也受傷，身體不良於行，在家門口爬來爬去，且常沒有食物和水，都是鄰居看不下去給牠飼料和水，最近連日大雨飼主的父親還將貝果丟棄在大雨中淋雨，最終成為冰冷的屍體。

他說，貝果的飼主將牠丟給父親大概5個多月，有人提醒飼主父親他竟表示「狗是我兒子養的，我很討厭狗，渴死最好」。請大家幫忙一起打給屏東1999或者寫屏東縣長信箱，舉報飼主不當飼養以及負起該負的法律責任，幫貝果伸冤。

縣府農業處動保科表示，已接獲通報後介入調查，已將死亡的法國鬥牛犬送台大動物法醫研究室檢驗，以釐清死因，若查證飼主涉及虐待或故意傷害動物致死，將依動物保護法處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

若確認飼主於犬隻生前有遺棄行為導致死亡，另可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；若涉及將死亡或遭遺棄動物任意棄置，可依廢棄物清理法開罰。農業處呼籲飼主善盡照護責任，不得任意棄養或疏於照顧，以免觸法。