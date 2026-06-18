外來種斑腿樹蛙、沙氏變色蜥入侵 嘉縣移除籲全民通報

嘉義縣近年頻頻發現外來入侵種蹤跡，其中以斑腿樹蛙及沙氏變色蜥擴散情形最受關注。嘉義縣野鳥學會受縣府委託執行外來入侵種移除與防治工作，為掌握2種外來生物在縣內最新分布現況，呼籲民眾發現相關蹤跡，踴躍提供資訊，共同守護珍貴自然生態環境。

嘉縣野鳥學會表示，外來入侵種防治工作需全民參與，學會執行斑腿樹蛙及沙氏變色蜥監測與移除計畫，希望透過民眾通報，掌握牠們分布範圍及擴散情況，作為後續防治及管理的重要依據。民眾若在住家周邊、農地、果園、公園、水溝或野外環境發現斑腿樹蛙或沙氏變色蜥，可提供發現地點、日期、數量、環境概況以及現場照片或影片等資料，透過留言或私訊回報，協助建立完整生態監測資料庫。

沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。牠不僅會與本土蜥蜴競爭棲地及食物資源，也可能捕食幼蜥與蛙類，對本土生物生存造成壓力，甚至可能攜帶外來寄生蟲與病原體，增加野生動物感染風險。此外，沙氏變色蜥還可能透過苗木及農作物運輸擴散，對農業生產環境形成潛在威脅。

根據調查，目前沙氏變色蜥在嘉縣核心分布區主要位於水上鄉三界埔及八掌溪親水公園周邊，中埔鄉多處苗圃形成穩定族群。近年來更陸續在太保市、大林鎮南華大學周邊、六腳鄉、布袋鎮、新港鄉、水上鄉溪洲地區及竹崎鄉等地接獲通報，顯示擴散範圍持續增加。

至於斑腿樹蛙，同樣具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。調查顯示，目前嘉義縣分布熱區集中於大林鎮、民雄鄉及溪口鄉等低海拔農墾地、竹林及果園環境，在竹崎鄉及中埔鄉也有零星發現紀錄，顯示其活動範圍正逐步向周邊地區擴張。防治計畫執行期間從1月至11月30日止，希望透過政府與民間合作，以及民眾主動通報，共同遏止外來入侵種持續擴散，降低對原生生態及農業環境的衝擊，為嘉義縣生物多樣性保育盡一份心力。

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供