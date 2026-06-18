快訊

MLB／大谷翔平6局失4分奪第7勝 弗里曼致勝兩分砲助他5連勝

「死亡筆記本」爆核二廠集體收賄 前廠長與現任副廠長遭聲押

世足賽／零封西班牙爆紅獲千萬粉絲 維德角門將之母獲美簽一圓觀賽夢

聽新聞
0:00 / 0:00

外來種斑腿樹蛙、沙氏變色蜥入侵 嘉縣移除籲全民通報

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供
沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供

嘉義縣近年頻頻發現外來入侵種蹤跡，其中以斑腿樹蛙及沙氏變色蜥擴散情形最受關注。嘉義縣野鳥學會受縣府委託執行外來入侵種移除與防治工作，為掌握2種外來生物在縣內最新分布現況，呼籲民眾發現相關蹤跡，踴躍提供資訊，共同守護珍貴自然生態環境。

嘉縣野鳥學會表示，外來入侵種防治工作需全民參與，學會執行斑腿樹蛙及沙氏變色蜥監測與移除計畫，希望透過民眾通報，掌握牠們分布範圍及擴散情況，作為後續防治及管理的重要依據。民眾若在住家周邊、農地、果園、公園、水溝或野外環境發現斑腿樹蛙或沙氏變色蜥，可提供發現地點、日期、數量、環境概況以及現場照片或影片等資料，透過留言或私訊回報，協助建立完整生態監測資料庫。

沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。牠不僅會與本土蜥蜴競爭棲地及食物資源，也可能捕食幼蜥與蛙類，對本土生物生存造成壓力，甚至可能攜帶外來寄生蟲與病原體，增加野生動物感染風險。此外，沙氏變色蜥還可能透過苗木及農作物運輸擴散，對農業生產環境形成潛在威脅。

根據調查，目前沙氏變色蜥在嘉縣核心分布區主要位於水上鄉三界埔及八掌溪親水公園周邊，中埔鄉多處苗圃形成穩定族群。近年來更陸續在太保市、大林鎮南華大學周邊、六腳鄉、布袋鎮、新港鄉、水上鄉溪洲地區及竹崎鄉等地接獲通報，顯示擴散範圍持續增加。

至於斑腿樹蛙，同樣具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。調查顯示，目前嘉義縣分布熱區集中於大林鎮、民雄鄉及溪口鄉等低海拔農墾地、竹林及果園環境，在竹崎鄉及中埔鄉也有零星發現紀錄，顯示其活動範圍正逐步向周邊地區擴張。防治計畫執行期間從1月至11月30日止，希望透過政府與民間合作，以及民眾主動通報，共同遏止外來入侵種持續擴散，降低對原生生態及農業環境的衝擊，為嘉義縣生物多樣性保育盡一份心力。

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供
外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供
外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供
外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供
外來種斑腿樹蛙具有高度環境適應能力及快速繁殖特性，容易與本土蛙類競爭棲地與食物資源，甚至出現捕食原生蛙類的情況，對生態多樣性造成衝擊。圖／嘉縣野鳥學會提供

沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供
沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供

沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供
沙氏變色蜥原產中南美洲，適應力強、繁殖速度快，成為台灣具威脅性的外來入侵種之一。圖／嘉縣野鳥學會提供

樹蛙 野鳥 嘉義

延伸閱讀

陽管處攜農友減藥 保育類赤腹游蛇重返竹子湖

牽動草鴞棲地！北沙崙、南沙崙開發定位不同 台南議員促說清楚

罕見反嘴鴴孵蛋中…流浪犬闖布袋鹽田吞鳥蛋 鳥會痛心：繁殖夢碎

東方白鸛落腳濁水溪口 台日共談人與自然共生之路

相關新聞

【動物冷知識】青蛙也會飛？牠張開腳掌竟能滑翔15公尺遠

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種青蛙竟然能像穿上滑翔翼一樣，在空中滑翔唷！！

從台展三少年到遠走美國 郭雪湖為何陷恐懼舉家離台？

繪有經典〈南街殷賑〉的膠彩畫大師郭雪湖早早成名，戰後台灣掀起「正統國畫論爭」造成膠彩畫地位一落千丈，不少藝術家還遭遇228及白色恐怖，他都仍以台灣為基地。1971年發生的一件事，卻讓他下定決心舉家連夜離台，郭家兒女多年後說分明。

維修怪手翻覆軌道 台鐵苗栗至竹南暫單線雙向通車 上下行列車延誤

台鐵夜間進行維修工作時，一輛怪手不慎翻覆於苗栗=竹南西正線上，由於怪手難以自行脫困，今天通勤時間苗栗=竹南間以東正線單線雙向通車，預計上午9時後恢復正常行駛。

前總統玩脆挨批自貶身分 陳水扁神回1句 網笑：有聲音

前總統陳水扁經營Threads人氣高漲，不時海巡並以自製的AI迷因圖回應，吸引大批年輕粉絲。對於政論節目批評他玩脆貶低自己身分的言論，他昨晚發文反問「有那麼嚴重嗎？」網友留言，「那句『有那麼嚴重嗎？』有聲音是正常的嗎？」、「有聲音」。

上午6時28分南投中寮規模3.1淺層地震 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午6時28分，在南投縣政府東南東方14.7公里，位於南投縣中寮鄉，發生芮氏規模3.1地震，地震深度7.4公里。

今飆高溫午後雷陣雨 明起端午連假熱爆 米克拉颱風周末生成侵台機率曝

天氣轉趨穩定，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天太平洋高壓西伸，大環境偏南到西南風，各地上午晴時多雲天氣，午後受熱力作用，大台北、中部以北及東部局部雷陣雨，午後雷陣雨常伴隨短時較大雨勢。各地白天高溫明顯，受西南風沉降影響，大台北及花東局部有35度或以上高溫，其餘地區高溫約33至34度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。