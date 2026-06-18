【動物冷知識】青蛙也會飛？牠張開腳掌竟能滑翔15公尺遠

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種青蛙竟然能像穿上滑翔翼一樣，在空中滑翔唷！！

今天讓我們一起來看看，青蛙/蟾蜍的跳躍冷知識吧！！

大多數青蛙以跳躍躲避危險，但南瓜蟾蜍的跳躍卻是一場「災難」。

由於南瓜蟾蜍體型非常迷你，只有約1公分，他們耳朵裡的內耳半規管（負責平衡的器官）也是小到連裡面的體液都難以流動，無法刺激半規管裡的毛細胞向大腦發生方位訊號。這導致他們在騰空後便會失去平衡，身體像失控的螺旋槳般瘋狂翻轉，然後四腳朝天、倒頭栽摔暈在地上。

蟋蟀雨蛙有一個非常特別的技能，就是能在水中連續進行多次跳躍。

最初科學家以為，他們只是身體輕盈，所以能在水面上連續彈跳。但後來觀察發現，事實並非如此：每一次「跳躍」落下時，他們其實都會完全落入水中，接著再從水中用力躍起。與其說是在水面上跳，更準確的說法，其實更像海豚在水中上下翻躍的動作。

蟋蟀雨蛙可以在水中連續完成約 3～4 次跳躍，在狀態良好時，最高紀錄甚至可達 8 次。這種獨特的移動方式，讓他們在水域中顯得既靈活又難以預測。

至於為什麼不叫「海豚雨蛙」，反而叫「蟋蟀雨蛙」呢？關鍵其實不在動作，而在聲音。他們的叫聲非常像蟋蟀，因此才被命名為「蟋蟀雨蛙」。

黑掌樹蛙的跳躍已經進化到更進階的「滑翔」能力。他們擁有極為寬大的腳掌，趾間布滿發達的蹼膜。當需要在森林間移動時，會將四肢完全張開，撐開蹼膜，藉由氣流與空氣阻力產生升力與減速效果，讓身體不會直接墜落，而是像滑翔傘一樣在空中平穩滑行。

透過這種方式，他們可以在樹與樹之間，甚至從樹冠滑向地面，靈活穿梭於森林空間中，最遠滑行距離可超過 15 公尺，是蛙類中非常高效的空中移動高手。

參考資料：1、2、3