田邊驚見2隻狐獴 防疫所證實雲林首起…憂遭棄養

雲林縣動植物防疫所昨天接獲民眾通報，指在斗南鎮一處路邊發現兩隻「狐獴」，發現民眾並在社群平台發文引發網友熱議，擔心恐是遭棄養。雲林縣動植物防疫所證實，這是雲林首次接獲野外發現狐獴的通報，雖然事後獲報有飼主現身將2隻狐獴帶回，但因狐獴屬於群居動物，飼主通常不會只養一隻，呼籲飼主切勿任意放養或繁殖，以免衍生生態風險。

有民眾昨天在斗南鎮一處農田路邊發現2隻狐獴，在社群平台發文質疑在斗南田間出現狐獴「這正常嗎？」並引起網友議論，有人擔心狐獴被棄養恐造成生態問題。動植物防疫所證實，昨下午接獲民眾通報發現狐獴，但不久該民眾來電指有飼主出現將狐獴帶回，因通報民眾未留下資料，所以無法確認發現地點及飼主身份。

防疫所技正陳建棠表示，這是雲林首次接獲野外發現狐獴的案例。狐獴屬群居型社會性動物，習性上仰賴群體生活，「飼主通常不會只養一隻」，若任意棄養或放養，不排除衍生外來種入侵、生態競爭等問題，因此呼籲飼主應妥善管理，不要任意繁殖或棄養。

狐獴近年因外型可愛，成為特殊寵物熱門選項，但是否開放飼養，國內仍有爭議。農業部動保司去年曾召開會議討論，考量國內已有一定飼養數量，傾向將狐獴列入「灰名單」，也就是建立飼養、繁殖及買賣規範後，允許有限度飼養，但遭部分動保團體反對。

台灣動物社會研究會及台灣防止虐待動物協會曾指出，狐獴是高度社會化的野生動物，生活仰賴群體合作及複雜社交行為，生理與心理需求難以在家庭環境中獲得滿足。不少單獨飼養案例顯示，容易出現壓力性行為、自我傷害甚至攻擊傾向，不僅影響動物福利，也可能對飼主造成風險；若逃逸至野外，更可能破壞當地生態。

根據壽山動物園資料，狐獴主要分布於南非地區，通常以約30隻成員組成群體生活，眼睛周圍的黑色毛髮可降低陽光反射，宛如天然太陽眼鏡；牠們分工合作覓食、站崗警戒及照顧幼獸，前肢強壯善於挖洞，且對部分毒素具有免疫力，甚至能捕食蠍子及毒蛇。

防疫所提醒，目前狐獴尚未列入禁養名單，但農業部今年已公告新的寵物管理措施，自今年5月起禁止家庭飼養浣熊、河口鱷及蝮蛇科、眼鏡蛇科等多種毒蛇，並同步納入貿易管制。若在公告前已飼養相關動物，提供1年緩衝期，自即日起至2027年4月30日前，須至農業部「寵物登記管理資訊網」完成線上申報，逾期未登記仍持續飼養或繁殖者，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並沒入動物。

防疫所表示，目前雲林縣尚無民眾完成相關禁養動物登記，呼籲飼主把握期限，避免受罰。