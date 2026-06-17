失去2前肢、前後腳缺掌 毛孩「雙雙、抱抱」等待幸福家

新北市動物之家有2隻歷經生命考驗卻依然勇敢的毛寶貝，公犬「雙雙」前後腳各失1掌、母犬「抱抱」2隻前腳截肢，經過將近1年照護與陪伴，都已能自主行動且喜歡親近人，動保處希望幫牠們找到屬於自己的幸福家庭，歡迎認養。

板橋動物之家站長徐愛明指出，「雙雙」與「抱抱」大約去年端午節前後，受傷被送到動物之家，初期對陌生環境顯得緊張膽怯，不太願意與人互動，也害怕離開熟悉的空間，照護員與志工超過300天不間斷陪伴，讓牠們逐漸卸下心防，重新找回探索世界的勇氣。

「抱抱」因失去2隻前肢，初期連支撐上半身都十分困難，常常只能趴著，但牠從未放棄，透過細心照顧及輔具協助，逐漸學會運用身體力量支撐，如今已能像袋鼠般站立並一蹦一跳短距離自主移動，且特別黏人經常主動依偎在照護員身旁，展現堅強生命韌性令人最感動，是大家心中的暖心天使。

「雙雙」剛開始連移動都很吃力，每一步都需要花費更多力氣，照護團隊發現牠憨厚貪吃，透過零食引導、日常陪伴、循序漸進復健訓練，協助建立身體平衡與自信，如今已能依照自己的節奏自在行走，看到熟悉的人總是開心搖尾迎接。

徐愛明說，許多人第一次見到「雙雙」和「抱抱」，首先注意到牠們身體缺憾，但相處之後就能感受到比一般犬隻更多的堅強、信任與愛。牠們沒有放棄生活，用自己的方式努力迎接每一天，值得擁有一個願意支持陪伴的家庭。

新北市動保處表示，特殊照護犬貓雖然需要更多關心與照顧，但往往個性穩定、親人且珍惜陪伴，是非常溫暖的家庭成員。為鼓勵民眾以認養代替購買，新北市持續推出多項認養支持措施，除提供免費絕育、晶片植入、狂犬病疫苗注射及基礎健康照護，針對高齡及特殊照護動物更提供長照支持方案，包含認養物資、醫療協助及照護資源媒合等服務，降低認養門檻與負擔，詳情可參閱新北市政府動物保護防疫處官網https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/Post/92719?type=

2隻前腳都截肢的「抱抱」透過細心照顧及輔具協助，逐漸學會運用身體力量支撐，如今已能像袋鼠般站立並一蹦一跳短距離自主移動，且特別黏人經常主動依偎在照護員身旁，展現堅強生命韌性讓大家最感動。圖／新北市動保處提供

「雙雙」剛開始連移動都很吃力，每一步都需要花費更多力氣，照護團隊發現牠憨厚貪吃，透過零食引導復健。圖／新北市動保處提供