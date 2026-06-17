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地球古老生物有3種繁殖方式 屏東海生館展出稀有鯊魚卵鞘
身為地球上最古老的生物之一，鯊魚因演化時間長，不同種類的構造歧異度很大，同時包含卵生、胎生與卵胎生3種繁殖方式。屏東海生館推出「魚你同行」後場探秘體驗活動，展示斑紋異齒鮫、斑竹狗鮫與大尾虎鮫等多種珍貴「鯊魚卵鞘」，讓遊客認識鯊魚的繁殖策略。
海生館表示，卵生鯊魚所生包覆胚胎成長的「卵鞘」，有各式各樣令人驚奇的外型，像斑紋異齒鮫卵鞘呈現獨特螺旋狀，表面環繞著明顯的螺紋脊，散發美麗的光澤。
斑竹狗鮫卵鞘則表面光滑，宛如天然的「時空膠囊」；大尾虎鮫卵鞘明顯更大，屬於片狀絲狀構造。卵鞘兩端延伸出細長的絲狀附著絲是為了牢牢固定在海草或礁石上，能緊緊沾黏附著在礁石上。
為了帶遊客認識鯊魚卵鞘，海生館舉辦「魚你同行」後場探秘體驗活動，展現不同鯊魚在繁殖策略上的獨特演化智慧，讓遊客近距離觀察鯊魚胚胎成長過程，認識海洋生命誕生的奇妙歷程。
此外海生館也與uHandy行動顯微鏡合作，遊客可透過行動顯微鏡探索海洋生物成長過程中的重要食物來源－浮游生物世界，觀察這些肉眼難以察覺的微小生物動態與構造，從海洋食物鏈最基礎開始，理解海洋生態環環相扣的關係。
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