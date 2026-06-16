【動物冷知識】你家的貓是左撇子還右撇子？看1動作就知道

哈囉大家好，我是帽帽！

人類多數慣用手以右手居多，大約有 90% 的人偏好使用右手，只有約 10% 是左撇子。這種大腦功能分配的不對稱性，在生物學上被稱為「行為側化（Behavioral Lateralization）」。

長期以來，大眾總以為這是人類特有的現象，但其實在動物界，許多物種也擁有自己獨特的慣用偏好。

今天讓我們一起來看看，動物的慣用手冷知識吧！！

我們可以依照貓咪走路先用哪隻腳與身體躺下來時朝向哪一邊，來判斷貓咪的慣用手。

專家指出，貓咪的慣用手主要受荷爾蒙影響，所以大多會在一歲時才會有明顯的慣用手。

根據統計結果顯示，大部分的公貓傾向使用左掌，而大部分的母貓則更偏愛右掌。

人類有90%偏好使用右手，袋鼠恰好與人類相反，他們有將近95%都是左撇子。

許多被觀察的有袋類動物，也同樣呈現出偏好使用左前肢的現象；但對於其他以四足行走的有袋動物而言，這種單側偏好則相對不明顯。

與上述動物相比，狗狗的左撇子、右撇子以及左右交互使用的比例分佈非常平均。更奇妙的是，狗狗的前肢使用具有一定的情境彈性。

即使是有慣用爪的狗狗，也會根據不同任務情境切換使用另一隻狗爪。例如一隻習慣在走路、吃飯時固定先踏出左爪的「左撇子狗」，在面對需要精細智力的玩具（如藏食玩具、按壓開關）時，可能就會完全改用右爪來操作。

動物的「慣用手」不只是有趣的冷知識，更是科學家研究大腦演化、行為適應與情緒密碼的重要鑰匙。下次不妨仔細觀察一下家中的毛小孩，看看他們到底是左撇子還是右撇子吧！

參考資料：1、2、3