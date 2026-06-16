影／太平山驚傳國寶「寬尾鳳蝶」遭路殺 林保署籲駕駛減速

每年5至6月是瀕臨絕種保育類野生動物「寬尾鳳蝶」活動旺季，最近宜蘭太平山國家森林遊樂區欣見國寶蝶翩然飛舞，卻傳出慘遭道路車輛「路殺」生態憾事。林保署宜蘭分署今天籲請遊客開車入園務必放慢車速，共同守護珍貴保育類的國寶蝶。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區內的太平山莊及鳩之澤地區是寬尾鳳蝶現蹤的區域，最近有民眾在臉書社群分享蝴蝶遭車輛輾壓的路殺照片，引起外界關切。為了維護這群珍貴野生動物的生存環境，分署長期推動棲地營造與復育，包括積極復育其幼蟲唯一的食草「台灣檫樹」，優化各成長階段所需的棲地環境。

特別的是，今年3月休園期間，分署於太平山派出所旁公務車道空地補植了「金毛杜鵑」作為成蝶的蜜源植物。金毛杜鵑花期恰逢5至6月，近期盛開大幅增加了寬尾鳳蝶訪花與活動的機會，讓上山遊客更有機會親眼目睹其廬山真面目，但若車輛速度過快，往往讓這群吸汁訪花的仙子，不幸成為輪下亡魂。

宜蘭分署請民眾前往太平山賞蝶、拍照時，請務必保持適當距離，「不追逐、不捕捉」原則，讓寬尾鳳蝶能安心覓食，最重要開車行經相關路段時，一定要減速慢行、密切留意道路兩側及路面動態，多留意就能減少傷害，以友善行動守護太平山珍貴的國寶蝶與森林生態。