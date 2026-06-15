熊出沒請注意！中橫便道台8臨37線周邊有黑熊出沒 林業署提醒

林業及自然保育署台中分署本月初接獲台電大甲溪發電廠施工人員通報，在鄰近台8臨37線中橫便道的志樂溪附近，進行工程時目擊黑熊出沒，工程人員還拍下黑熊走動畫面，林業署台中分署今天提醒大家注意，如巧遇黑熊不靠近驚擾、不追逐，面對黑熊緩步後退離開。

林業署台中分署今天在臉書貼文和照片「台8臨37線中橫便道周邊有熊出沒！請用路人注意」；本月初接獲台電大甲溪發電廠施工人員通報，在鄰近台8臨37線中橫便道的志樂溪附近，進行工程時目擊黑熊出沒。

台中分署表示，該路段受交通部公路局中區養護工程分局管制，平時僅限梨山地區居民、相關工程人員、公車及緊急救護車輛依規定使用，人為干擾相對少，原本就是黑熊活動的範圍，提醒行經本路段的用路人，通行時留意是否有野生動物活動，避免人熊衝突

台中分署提醒大家，進入山區活動時，應盡可能結伴同行，攜帶防熊噴霧、熊鈴或可發出聲響的器具， 遵守無痕山林，做好個人食物管理，不棄置垃圾廚餘， 如巧遇黑熊不靠近驚擾、不追逐，面對黑熊緩步後退離開。