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天然除草機！日市公所租山羊吃雜草省錢兼環保 內行曝隱憂：會挑食

聯合新聞網／ 綜合報導
奈良縣「咩咩農場」可派遣山羊提供除草服務。 示意圖／ingimage
奈良縣「咩咩農場」可派遣山羊提供除草服務。 示意圖／ingimage

近年來，日本興起一股「動物除草」的新風潮，不少專門租賃山羊、提供除草服務的公司應運而生。據日媒「每日新聞」報導，三重縣四日市市近日首次使用這項服務，把9隻由奈良縣「咩咩農場」派遣來的山羊，放養至一處占地約4700平方公尺（相當於18座雙打網球場大小）的雨水滯洪池。這些山羊在12月之前，將協助清除雜草，防止雜草叢生影響到蓄水與排水功能。

「咩咩農場」負責人植平秀次指出，這些山羊除草大隊的食量驚人，一隻山羊一天就能吃掉相當於兩袋90公升垃圾袋容量的雜草，且純吃草時的糞便並不會產生異味。對市府而言，這項做法不僅友善環境，山羊將草吃下肚消化後，更直接省去人工除草後，還需清運雜草的麻煩。市府估算，以往依賴人工除草的經費高達80萬日圓（約台幣16萬元），如今改由山羊代勞，包含搭建遮蔽風雨的羊舍成本僅需50萬日圓（約台幣10萬元），大幅節省了30萬日圓的費用。

不過，這些看似環保又省錢的「天然除草機」，也有日本網友指出實際執行時的缺點與隱憂。有網友直言，山羊跟綿羊其實「會挑食」，遇到不好吃的雜草根本連碰都不碰，因此除草效果很難像人工那樣乾淨徹底。此外，若把山羊的日常照顧與潛在的醫療成本等計算進去，整體花費未必便宜，過去就有太陽能發電廠引進後，最後放棄使用的案例。同時，部分山羊有用頭頂撞物體的習性，會破壞設備。若開放居民互動，必須注意有被羊角刺傷的危險。

除此之外，另一名網友也提醒必須注意這些除草山羊的動向，因為過去就曾發生過，放養在戶外的除草山羊遭有心人士偷竊，最後被當成食用肉品轉賣到黑市牟利的事件。由此可見，山羊除草雖然有減少開銷及彌補勞動力的優點，但在防竊與飼養管理上，仍有許多挑戰。

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